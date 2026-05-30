Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final serisinde nefesler son maç için tutuldu. Seride birer galibiyet alan Beşiktaş GAİN ile Galatasaray MCT Technic, yarı finale yükselecek takımı belirleyecek kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. ''Beşiktaş-Galatasaray basketbol maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta?'' merak edilirken canlı yayın bilgileri de netleşti.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Sezonun en önemli karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş-Galatasaray basketbol maçı beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Beşiktaş GAİN ile Galatasaray MCT Technic arasında oynanacak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final üçüncü maçı 30 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Serinin ilk mücadelesinde siyah-beyazlı ekip rakibini 108-83 mağlup ederek öne geçmişti. İkinci karşılaşmada ise sarı-kırmızılılar 78-75'lik skorla galip gelerek seride durumu 1-1 yaptı. Şimdi ise yarı finale çıkacak takımın belirlenmesi son maça kaldı.

Eşleşmeyi kazanan takım Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı finalinde Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya gelecek.

