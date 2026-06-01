İngiliz gazetesi, “ABD-İran arasındaki gerilimde, Erdoğan’ın izlediği politikalar sebebiyle Türkiye hem diplomatik hem de stratejik açıdan önemli kazanımlar elde etti” diye yazdı.

İngiltere merkezli The Telegraph gazetesi, İran ile İsrail arasında yaşanan gerilimin bölgesel etkilerini ele aldığı analizinde Türkiye’nin yükselen rolüne dikkat çekti. Gazete, savaşın ortaya çıkardığı yeni dengeler içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hem diplomatik hem de stratejik açıdan önemli kazanımlar elde ettiğini yazdı.

The Telegraph, ABD’nin bölgesel etkisinin azalmasının stratejik bir boşluk oluşturduğunu belirterek, Türkiye’nin Erdoğan’ın denge politikasıyla Kafkasya, Irak, Suriye, Doğu Akdeniz ve Basra Körfezi’ndeki rolünü güçlendirdiğini kaydetti.

NE ABD NE DE İRAN

İngiliz gazetesi “Türkiye bölgesel etkisini genişletiyor ve uluslararası gelişmelerdeki rolünü yükseltiyor. Bu nedenle giderek daha fazla analist, çatışmanın büyük kazananının ne Washington ne de Tahran değil, Ankara olduğuna inanıyor” değerlendirmesinde bulundu.

The Telegraph: Savaşın kazananı Erdoğan

ANKARA ETKİSİ

Türkiye’nin NATO bünyesinde ABD’den sonra en büyük ikinci askerî güce sahip olduğuna dikkat çekilen yazıda, Türk savunma ürünlerinin birçok ülke tarafından tercih edildiği vurgulandı.

The Telegraph’ın değerlendirmesinde, İran merkezli kriz sürecinde Ankara’nın yürüttüğü diplomatik girişimlerin de öne çıktığı kaydedildi. Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ateşkes ve müzakere çağrılarıyla uluslararası temaslarını yoğunlaştırdığı belirtilirken, Türkiye’nin bölgesel istikrar için aktif rol üstlendiği ifade edildi.

TÜRK İHA-SİHA’LARI

Yazıda, Türkiye’nin yalnızca yakın coğrafyada değil farklı kıtalarda da savunma ihracatını artırdığına dikkat çekildi. Irak ve Endonezya başta olmak üzere çeşitli ülkelerin Türk yapımı hava savunma sistemleri ile İHA/SİHA teknolojilerine yöneldiği aktarılırken, Portekiz’e gerçekleştirilen askerî deniz platformu ihracatının da önemli bir dönüm noktası olduğu belirtildi.

Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO Zirvesi’nin de Ankara’nın küresel diplomasi sahnesindeki etkisini artırabilecek önemli gelişmelerden biri olarak değerlendirildiği kaydedildi.

