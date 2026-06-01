ABD'nin New Jersey eyaletindeki Delaney Hall Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Merkezi çevresinde günlerdir süren protestoların büyümesi üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Açlık grevi yapan göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösterilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, çok sayıda kişi gözaltına alındı

ABD’nin New Jersey eyaletinde bulunan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) gözaltı merkezi çevresinde, protestocular ile güvenlik güçleri arasında artan gerginliklerin ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, eyaletin Newark şehrindeki Delaney Hall tesisinde açlık greviyle bağlantılı olarak başlayan protestolarda, göstericiler ile güvenlik güçleri arasındaki gerginlik sürüyor.

Polis, kalabalığı dağıtmak amacıyla göz yaşartıcı gazla protestoculara müdahalede bulundu. Gösterilerde, ICE’ı destekleyen küçük bir grup da alana gelerek göçmen politikalarına destek veren sloganlar attı ve pankartlar açtı.

Newark Belediye Başkanı Ras Baraka, yaptığı açıklamada, tesis çevresinde “artan güvenlik endişeleri ve polis müdahalesi ihtiyacındaki yükseliş” sebebiyle yaklaşık 800 metre çapındaki bölgede sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Baraka, başka bir duyuruya kadar yasağın her gece 21.00-06.00 saatleri arasında geçerli olacağını belirterek, çok sayıda kişinin gözaltına alındığını ve bazı kişilerin silah taşıdığının tespit edildiğini aktardı.

Newark’taki Delaney Hall ICE tesisinde tutulan yaklaşık 300 göçmenin, tesisteki insanlık dışı kötü şartlar sebebiyle 22 Mayıs’tan bu yana açlık grevi protestosuna başladığı belirtiliyor.

