Bu hafta sonu gökyüzünde görülen “Mavi Ay” dolunayı, dünyanın birçok noktasında ilgiyle izlendi. Aynı zamanda “Mikro Ay” özelliği taşıyan dolunay, yılın en küçük ve en uzak dolunayı olarak kayıtlara geçti.



San Francisco'da görülen Mavi Ay İZLEYENLERİ MEST ETTİ Gökyüzü meraklıları, hafta sonu nadir görülen bir doğa olayına tanıklık etti. Mayıs ayının ikinci dolunayı olarak gerçekleşen “Mavi Ay”, Dünya’ya en uzak konumlardan birinde meydana geldiği için aynı zamanda “Mikro Ay” olarak gözlemlendi. Bu özellikleriyle dolunay, izleyenlere etkileyici manzaralar sundu.

AYNI AYDA MEYDANA GELEN İKİNCİ DOLUNAY Normal şartlarda bir yılda 12 dolunay yaşanırken, bu yıl 13 dolunay gerçekleşecek. Mayıs ayında ise hem 1 Mayıs hem de 31 Mayıs'ta dolunay görüldü. Aynı takvim ayı içinde meydana gelen ikinci dolunaya “Mavi Ay” adı veriliyor.

Batı Şeria'da görülen Mavi Ay “Mavi Ay” ismi, Ay’ın renginin değişmesinden değil, aynı ay içerisinde ikinci kez dolunay yaşanmasından kaynaklanıyor. Bu olay ortalama olarak her iki ila üç yılda bir meydana geliyor.

Atina'da görülen Mavi Ay Öte yandan bu dolunay, Dünya’ya daha uzak bir konumda gerçekleştiği için “Mikro Ay” özelliği taşıdı. Halk arasında daha büyük görünen “Süper Ay”ın tam tersi olarak tanımlanan Mikro Ay, gökyüzünde daha küçük ve daha sönük bir görüntü oluşturuyor. Astronomi uzmanları, bu dolunayın yılın en küçük, en uzak ve en sönük dolunayı olduğunu belirtiyor.

İstanbul'da görülen Mavi Ay BİR DAHA 2053 YILINDA AYNI ANDA GERÇEKLEŞECEK Mavi Ay ve Mikro Ay olayları tek başına belirli aralıklarla yaşansa da, her ikisinin aynı anda gerçekleşmesi oldukça nadir görülüyor. Uzmanlara göre bir sonraki Mavi Ay 2028 yılında, bir sonraki Mikro Ay ise gelecek ay gözlemlenecek. Ancak bu iki gök olayının yeniden aynı anda yaşanması için 2053 yılına kadar beklemek gerekecek.

