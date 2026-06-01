iPhone marka telefon kullananlar dikkat! Dolandırıcıların yeni yöntemi çok sayıda kişiyi mağdur ediyor. Apple ve Microsoft’tan geliyormuş gibi gönderdikleri mesajlarla telefonun kontrolünü ele geçiriyorlar. İşte dolandırıcıların güncelledikleri yeni yöntemi…

Yaklaşık 1 ay önce seyahat için İstanbul’a gelen 37 yaşındaki Mimar İncilay Tuyğun, iPhone marka telefonunu çaldırdı. Dolandırıcıların kendisini hedef aldıklarını belirten mimar, yeni yöntemi anlatarak uyardı.

Telefonun çalınmasının ardından kendisini telefoncu olarak tanıtan bir kişinin ailesine ulaştığını ifade eden Tuyğun, dolandırıcıların kullanıcıları kandırmak için profesyonel yöntemler kullandığını söyledi.

"TELEFONCUYUM" YALANI

Tuyğun, "Apple telefonum çalındı. Telefonlarımızda acil durumlarda ulaşılabilmesi için tıbbi kişi atamaları bulunuyor. Telefonun çalınmasının ardından kendisini telefoncu olarak tanıtan bir kişi aileme ulaştı. Bize yardımcı olacağını söyleyerek çeşitli yönlendirmelerde bulundu" dedi.

"APPLE’IN KENDİ SAYFASI GİBİ"

Tuyğun, dolandırıcıların gönderdiği bağlantının Apple'ın resmi sayfası izlenimi verdiğini belirterek şöyle uyardı:

Gönderdiği bir link üzerinden yardım etmeye çalıştı. Benim başka bir Apple cihazım olduğu için o cihaz üzerinden telefonu kilitledik. Ancak telefoncu olduğunu söyleyen kişinin gönderdiği linkte Apple’ın kendi sayfası açılıyor gibi görünüyor. Açılan sayfaya bilgiler girildiği anda telefonun kontrolü dolandırıcıların eline geçiyor.

"LİNK GÖNDERİYORLAR"

"Biz bu tuzağa düşmedik ancak bu yöntemle mağdur olan çok sayıda kişi var” diyerek uyardı.

Tuyğun, "Bu çetenin İstanbul, Adana, Aksaray ve Bursa’da faaliyet gösterdiği belirtiliyor. Bu durumun önüne geçilmesini istiyoruz. Telefon çalındıktan sonra sizi arayıp kendilerini telefoncu olarak tanıtıyorlar ve bir link gönderiyorlar. O linke tıklayıp iCloud şifresini girdiğiniz anda telefonun kontrolü onların eline geçiyor. Daha sonra telefonu sıfırlayarak başka bir kişiye satıyorlar. Mesajlar, Apple ve Microsoft’tan geliyormuş gibi görünüyor. Daha önce kullanılan numaralar vardı, ancak yöntemlerini ve kullandıkları numaraları da güncellemişler" dedi.

