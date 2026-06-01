Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız Donanması’nın Atlas Okyanusu açıklarında uluslararası yaptırım altında bulunan Rusya'ya ait 'Tagor' adlı petrol tankerini durdurduğunu açıklarken, Kremlin'den Paris'e 'korsanlık' suçlaması geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız Donanması’nın Atlas Okyanusu açıklarında Rusya'ya ait bir petrol tankerini durdurduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Fransa lideri, "Dün sabah Fransız Donanması, Rusya'dan yola çıkan ve uluslararası yaptırım altında olan Tagor adlı bir başka petrol tankerini daha durdurdu." dedi.

Rusya'nın Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarını delmesine karşı mücadelede kararlı olduklarını kaydeden Macron, operasyonun uluslararası sularda İngiltere dahil çok sayıda müttefikin desteğiyle ve deniz hukukuna uygun olarak gerçekleştirildiğini duyurdu.

KREMLİN: YAPTINIĞINIZ KORSANLIKTIR

Fransa’nın Atlas Okyanusu’ndaki operasyonundan sonra Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Fransız makamlarının Tagor petrol tankerini tutuklamasının tamamen yasadışı olduğunu ve korsanlığa vardığını söyledi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, "Fransız makamlarının Tagor tankerini tutuklaması korsanlıkla sınırlıdır" diyerek yaşananları açık bir hukuk ihlali olarak nitelendirdi. Kremlin sözcüsü ayrıca, yaşanan bu gelişmenin ardından Rusya'nın kendi gemilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla sahada ek önlemler alacağını paylaştı.

MACRON’DAN TRUMP’A HÜRMÜZ SÖZÜ

Atlantik'teki gerilimin gölgesinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Orta Doğu’daki son gelişmeleri ve Washington-Tahran hattındaki müzakereleri ele aldıklarını da duyurdu. Trump’ın İran ile hızlı bir anlaşmaya varılması yönündeki kararlı çabalarını takdir ettiğini öne çıkaran Macron, çabaların bölgede kalıcı istikrar adına eşsiz bir fırsat sunduğunu ve Fransa olarak süreci tam desteklediklerini ifade etti.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından Paris'in sahada aktif rol üstleneceğini kaydeden Macron, şu ifadeleri kullandı:

"İngilizler ve ortaklarımızla birlikte oluşturduğumuz uluslararası misyonun amacı da budur. Anlaşma imzalanır imzalanmaz, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinin güvenliğini sağlamaya katkıda bulunmak üzere harekete geçmeye hazırız. Ayrıca, özellikle bir anlaşmanın nükleer boyutu konusunda başlatılması gereken daha geniş kapsamlı müzakerelere uzmanlığımızı ve kapasitemizi sunmaya hazırız. Son olarak, Başkan Trump’ın Lübnan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik taahhüdünü takdirle karşıladım ve sağlam bir ateşkesin, Lübnan makamlarına vereceğimiz ortak desteğin önemini vurguladım."

ARKA PLAN: YAPTIRIMLARIN HEDEFİNDEKİ "GÖLGE FİLO"

Avrupalı ülkeler, Rusya'yı Ukrayna Savaşı nedeniyle uygulanan ekonomik ambargoları ve AB yaptırımlarını bypass etmek amacıyla eski ve teknik olarak elverişsiz petrol tankerlerinden oluşan "gizli bir gölge filo" kurmakla suçluyor.

Fransa, ocak ayında da güney sularında Rusya'nın gölge filosuna ait olduğu değerlendirilen bir başka petrol tankerine el koymuş, söz konusu gemi ancak 17 Şubat'ta kesilen para cezasını ödedikten sonra ülke sularından ayrılabilmişti.

