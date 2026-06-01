5-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da, Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan’ın himayelerinde Sıfır Atık Forumu gerçekleştirilecek. 183 ülkeden temsilcinin katılacağı organizasyonlarda dünyanın geleceğine ilişkin çevre, enerji ve sürdürülebilirlik politikalarının ele alınacağını belirten Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, "İstanbul'u Sıfır Atığın küresel başkenti yapacağız" dedi.

Türkiye Gazetesi'nden Gülcan Ayboğan'ın sorularını cevaplayan Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Sıfır Atık Hareketi'nin Türkiye sınırlarını aşarak küresel bir dönüşüm modeline dönüştüğünü söyledi. Ağırbaş, 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Sıfır Atık Forumu'na 183 ülkeden katılım beklendiğini belirterek, İstanbul'u sıfır atığın küresel başkenti haline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin bugün dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulduğunu vurgulayan Ağırbaş, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2022 yılında aldığı kararla 30 Mart'ın "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edildiğini hatırlattı.

183 ÜLKE İSTANBUL'DA BULUŞACAK

Sıfır Atık Vakfı olarak dünyanın en büyük sıfır atık organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacaklarını belirten Ağırbaş, "Bu yıl Sıfır Atık Forumu'na 183 ülkeden katılım olacak. 120'den fazla bakan, eski devlet başkanları, iş insanları, akademisyenler ve uluslararası kuruluş temsilcileri İstanbul'da bir araya gelecek. Dünya Bankası, OECD, Birleşmiş Milletler, Dünya Ekonomik Forumu, Harvard ve Oxford gibi prestijli kurumlar da forumun paydaşları arasında yer alıyor" dedi.

Forumda sıfır atık konusunun çevre, ekonomi, enerji, gıda ve sürdürülebilir kalkınma boyutlarıyla ele alınacağını kaydeden Ağırbaş, etkinliğin dünyanın geleceğine ilişkin ortak çözümlerin konuşulacağı önemli bir platform olacağını söyledi.

İSTANBUL İÇİN SIFIR ATIK HAFTASI

İstanbul'u sıfır atıkla özdeşleştirmek amacıyla ilk kez "İstanbul Sıfır Atık Haftası" ilan ettiklerini belirten Ağırbaş, İstanbul Valiliği ile yürütülen çalışma kapsamında kent genelinde 1500'den fazla etkinlik düzenleneceğini açıkladı.

Ağırbaş, "39 ilçede gerçekleştirilecek etkinliklere 5 milyondan fazla vatandaşımızın katılmasını bekliyoruz. İstanbul'u sıfır atığın küresel merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

BU YILIN TEMASI: ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Sıfır Atık Festivali'nin bu yılki ana temasının enerji verimliliği ve enerjide dönüşüm olduğunu belirten Ağırbaş, Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımlarında önemli bir noktaya geldiğini söyledi.

Enerji tasarrufunun da doğrudan bir sıfır atık konusu olduğuna dikkat çeken Ağırbaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile birlikte bu alanda uluslararası ölçekte yeni kampanyalar hazırladıklarını ifade etti.

GIDA İSRAFI AÇLIK SORUNUNU DERİNLEŞTİRİYOR

Türkiye Gazetesi'nin gıda israfına ilişkin sorusunu da cevaplayan Ağırbaş, gıda israfının yalnızca Türkiye'nin değil tüm dünyanın ortak problemi olduğunu belirtti.

Dünyada her yıl milyonlarca insanın açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiğini vurgulayan Ağırbaş, "Küresel ölçekte gıda israfını yüzde 20 azaltabilirsek açlık krizinin çözümüne büyük katkı sağlayabiliriz. Dünyadaki kaynaklar aslında hepimize yeterli ancak bunların daha adil paylaşılması gerekiyor" dedi.

Bu kapsamda "İsrafsız Ramazan Sofraları" ve "İsrafsız Bayram Sofraları" projelerini hayata geçirdiklerini belirten Ağırbaş, önümüzdeki dönemde 100'den fazla ülkenin destek vereceği küresel bir gıda israfı kampanyasının da başlatılacağını açıkladı.

HEDEF FARKINDALIK DEĞİL KÜLTÜR OLUŞTURMAK

Sıfır atığın bir farkındalık kampanyasından öte bir hayat kültürüne dönüşmesi gerektiğini ifade eden Ağırbaş, Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK iş birliğiyle sıfır atık ve çevre bilincinin eğitim müfredatlarına dahil edildiğini söyledi.

İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde Birleşmiş Milletler iş birliğiyle kurulan Sıfır Atık Enstitüsü'nün bu yıl ilk öğrencilerini kabul edeceğini belirten Ağırbaş, burada yetişecek uzmanların dünyanın farklı ülkelerinde sıfır atık elçisi olarak görev yapacağını kaydetti.

ANADOLU'NUN SIFIR ATIK MİRASI KİTAPLA GELECEĞE TAŞINACAK

Sıfır Atık Vakfı Yayınları'nın da faaliyetlerine başladığını duyuran Ağırbaş, Anadolu'nun yüzyıllardır sürdürdüğü tasarruf ve geri dönüşüm kültürünü anlatan "Anadolu'da Sıfır Atık Kültürü" adlı kitap çıkardıklarını bu kitabı yakında yayımlayacaklarını söyledi.

Ağırbaş, "Arkadaşlarımız köy köy dolaşarak Anadolu'daki geleneksel sıfır atık uygulamalarını derledi. Bu çalışma, geçmişten gelen tasarruf kültürümüzü yeni nesillere aktaracak önemli bir kaynak olacak" dedi.

Vatandaşları 4-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek Sıfır Atık Festivali'ne davet eden Ağırbaş, "Daha yaşanabilir bir dünya için 86 milyon vatandaşımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



