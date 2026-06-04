ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen temaslara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Olası bir anlaşma durumunda İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney ile görüşebileceğini söyleyen Trump, Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump, İran dini lideri Mücteba Hamaney ile görüşme ihtimaline ilişkin, "Eğer bir anlaşmaya varırsak, onunla görüşmem mümkün olabilir. Buna sıcak bakarım" dedi.

Trump'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İran'dan uranyumu alacağız. Anlaşma yapmamıza gerek yok.

Lübnan uzun yıllardır çatışmaların ve saldırıların yükünü taşıyor. Bu ülkenin barışa kavuşmasını isterim. Bu konuyu Bibi Netanyahu ve Hizbullah ile görüştüm.

Askeri desteğimiz olmasaydı, Ukrayna bugün savaşmaya devam edemezdi. Benim verdiğim ekipmanlar olmasaydı Ukrayna bir ya da iki gün bile dayanamazdı.

Detaylar birazdan...

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