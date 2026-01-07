Bahis oynadığı gerekçesiyle aldığı 45 günlük cezasını tamamlayan Eren Elmalı, eski takımı Trabzonspor'a karşı golle sahalara döndü. Galatasaray'ın milli oyuncusu, maçtan iki gün sonra çok konuşulacak bir iddiayla gündeme geldi. Profesyonel kariyerine adım attığı (Mart 2019) Kasımpaşa'dan Eylül 2019'da Silivrispor'a kiralık giden Eren'in, bu dönemde kendi takımına bahis oynadığı öne sürüldü.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Eren Elmalı, 13 Kasım 2025 tarihinde 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Karar, 26 Kasım 2025'te Tahkim Kurulu'nca onandı. Sevk öncesi A Milli Takım aday kadrosundan da çıkarılan 25 yaşındaki oyuncu, cezasını tamamladı ve Galatasaray'ın 4-1 kazanıp Süper Kupa'da finale yükseldiği maçla sahalara döndü.

Eski takımı Trabzonspor'a karşı Gaziantep Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada bir de gol atan Elmalı hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Kasımpaşa alyapısından yetişen Eren Elmalı, 7 yıl önce profesyonel sözleşme imzaladı

"ESAS TAKIMININ MAÇINA BAHİS OYNAMIŞ"

Memi Sports YouTube kanalında açıklamalarda bulunan gazeteci Atilla Türker'in bahis ve şike iddialarını dile getirdiği maçlar ve tarihleri şöyle:

"Eren Elmalı, Kasımpaşa oyuncusu olduğu dönemde, 31 Ağustos 2019'da Kasımpaşa-Ankaragücü U19 maçından bir gün önce kendi maçına bahis oynuyor. İlk 11'der sahaya çıkmış, karşılaşma 1-1 bitmiş. 30 Ağustos 2019 saat 19.16.41'de, saniyesi de var. Bahis üye numarası 15 ile başlıyor. Kendi maçına oynayanlar şike kapsamına giriyor. TFF soruşturması 5 yılı kapsıyor. Ancak Disiplin Talimatı talimatı gereği şike gibi olaylarda zaman aşımı yok.

Hatta daha ileriye gideyim, vitesi yükseltiyorum. Eren Elmalı, 2 Eylül 2019'da Kasımpaşa'dan Silivrispor'a kiralık olarak gidiyor. Sonra ne mi oluyor? 17 Aralık 2019 tarihinde saat 12.09.14'te Vanspor-Kasımpaşa maçına da bahis oynuyor. Esas kulübü (bonservisi Kasımpaşa'da) olmasına rağmen bu takımın maçına bahis yapıyor. Aynı gün 17 Aralık 2019'da Antalyaspor-Eyüpspor ve Samsunspor-Rizespor maçlarına da bahis oynamış".

Eren Elmalı, Galatasaray-Trabzonspor maçı sonrası büyük sevinç yaşadı

"EREN KENDİ TAKIMINA BAHİS OYNAMIŞ"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na seslenen Atilla Türker, "Şimdi ben TFF'ye soruyorum; alt liglerde top koşturan ve başka takımlara bahis oynayan futbolculara ve görev yapan hakemlere 8'er ay, 10'ar ay ceza verdiniz. Hakemlerin kariyerini bitirdiniz. Eren Elmalı'nın ayrıcalığı ne? Bak kendi takımının maçına bahis oynamış. Benim gördüğümü, duyduğumu İbrahim Hacıosmanoğlu bilmez mi?" ifadelerini kullandı.

