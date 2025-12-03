Anadolu Ajansı
Merih Demiral imzayı atı!
Merih Demiral, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile 2029 yılına kadar sözleşme uzattı. 27 yaşındaki milli stoper, bu sezon 16 maçta forma giyip 1 gol kaydetti.
Özetle
Spor
Milli futbolcu Merih Demiral, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı.
- Merih Demiral'ın Al Ahli ile sözleşmesi uzatıldı.
- Yeni sözleşme 2029 yılına kadar geçerli.
Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın sözleşmesi uzatıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Merih Demiral ile 2029'a kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.
Sporting, Alanyaspor, Sassuolo, Juventus ve Atalanta gibi takımlarda oynayan 27 yaşındaki stoper, 2023'te Al Ahli'ye transfer oldu.
Bu sezon Al Ahli'de 16 maça çıkan Merih, bir gol kaydetti.
