Merih Demiral, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile 2029 yılına kadar sözleşme uzattı. 27 yaşındaki milli stoper, bu sezon 16 maçta forma giyip 1 gol kaydetti.

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın sözleşmesi uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Merih Demiral ile 2029'a kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sporting, Alanyaspor, Sassuolo, Juventus ve Atalanta gibi takımlarda oynayan 27 yaşındaki stoper, 2023'te Al Ahli'ye transfer oldu.

Bu sezon Al Ahli'de 16 maça çıkan Merih, bir gol kaydetti.

