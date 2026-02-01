Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Juventus, Nice forması giyen Jérémie Boga’yı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. Opsiyonun yaklaşık 5 milyon euro olduğu ve zorunlu olmadığı bildirildi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi İtalya Serie A devi Juventus, Nice forması giyen kanat oyuncusu Jérémie Boga ile anlaşmaya vardı. İtalyan kulübünün, oyuncuyu sezon sonuna kadar kiraladığı; kiralama sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunduğu bildirildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, opsiyon tutarının yaklaşık 5 milyon euro olduğunu ve opsiyonun zorunlu olmadığını aktardı.

Taraflar arasındaki sözleşme koşullarına göre Boga’nın Juventus’a geçici olarak kiralanması konusunda evraklar üzerinde çalışmalar tamamlanmak üzere; oyuncunun Turin’e giderek sağlık kontrollerini yapması ve resmi imzaları atması bekleniyor.

29 yaşındaki Jérémie Boga, profesyonel kariyerine Chelsea altyapısında başladı; Sassuolo ve Atalanta’daki dönemlerinin ardından 2023 yazında Nice’e transfer olmuştu. Kariyerinde hem Serie A hem de Ligue 1 tecrübesi bulunan oyuncu, kanat ve hücum hattında farklı mevkilerde oynayabiliyor. Boga bu sezon bu sezon 20 maça çıktı ve 2 gol, 2 asist yaptı.

Galatasaray cephesinde ise Juventus ile eşleşme, Şampiyonlar Ligi play-off turu 17 Şubat 2026 Salı günü RAMS Park’ta oynanacak ilk maçla başlıyor.

