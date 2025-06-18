Trump, Fed'in faiz politikasını sert eleştirip Powell'a hakaretler etti! "Aptal bir adam, bugün faiz indiremez"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimine gitmeyeceğini söyledi. Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Elimizde aptal bir adam var. Açıkçası bugün faiz indirmez” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ı "aptal" olarak nitelendirdi ve Powell’ın faiz indirimine gitmeyeceğini söyledi. Trump’ın bu çıkışı, Fed’in faiz kararını açıklamasına sadece saatler kala geldi.

"ELİMİZDE TAM BİR APTAL VAR"

Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Elimizde aptal bir adam var. Açıkçası bugün faiz indirmez,” dedi. Powell’ın Fed’in kilit faiz oranını en az iki puan düşürmesi gerektiğini savunan Trump, “Avrupa 10 kez faiz indirdi, biz hiç yapmadık. Sanırım bu adam siyasi biri ama zeki biri değil. Ülkeye servete mal oluyor” ifadelerini kullandı.

Trump’ın bu açıklamaları, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından hemen önce geldi. Toplantıda faiz oranı kararı açıklanacak ve önümüzdeki yıllara ilişkin ekonomik görünüm güncellenecek. Piyasa beklentisi, politika faizinin %4,25–4,50 aralığında sabit bırakılacağı yönünde.

"FAİZLERİ İNDİRMESİ GEREK"

Trump, Avrupa Merkez Bankalarının faiz indirimlerine dikkat çekerek, Fed’in gecikmesinin ABD ekonomisini yavaşlatabileceği uyarısında bulundu ve Powell’a faiz indirimi çağrısını yineledi.

Sosyal medyada yaptığı son açıklamada, Powell’ı görevden almayacağını söyledi ancak “bu kişinin faizleri indirmesini istiyorum. İndirmezse bedelini biz öderiz, çünkü çok sayıda kısa vadeli borcumuz var” dedi.

Trump, daha önce Powell için "geç kaldı", "aptal", "kaybeden" ve "akılsız" gibi aşağılayıcı ifadeler de kullanmıştı.