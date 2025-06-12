Dolar endeksi 3 yılın dibinde... Gram altın zirveye dayandı!

Piyasalarda son dakika! ABD Başkanı Trump'ın tek taraflı yeni tarife tehditleri dolardan kaçışı hızlandırdı. Dolar endeksi 97,60 ile son 3 yılın dibini gördü. EUR/USD paritesi 1,1630 ile 3,5 yılın zirvesini test etti. Dolardaki zayıflıkla birlikte Orta Doğu’da da tansiyonun yükselmesi, piyasada güvenli liman talebini artırdı. Ons altın 3.385 dolara ivmelendi. Gram altın da 4.298 TL’yi test etti ve tüm zamanların rekoru olan 4.305 TL’ye oldukça yaklaştı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda oldukça hareketli fiyatlamaların gerçekleştiği bir gün yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın “tek taraflı yeni tarife tehditleri” ABD varlıklarından kaçışı hızlandırdı. Trump, önümüzdeki 1-2 hafta içinde, ülkeleri ticaret anlaşmalarına zorlamayı amaçlayan ve ana hatlarıyla “tek taraflı tarifeleri” tanımlayan mektuplar göndermeyi planladığını duyurdu.

DOLAR ENDEKSİ 3 YILIN DİBİNDE

ABD varlıklarına karşı zaten kırılgan olan yatırımcı güvenini biraz daha aşındıran bu gelişme, piyasalarda doları zayıflattı. Dolar endeksi (DXY) Mart 2022’den bu yana en düşük seviye olan 97,60’ı test etti.

ABD’de tahminlerin altında gelen mayıs ayı TÜFE verisinin ardından bugün de üretici fiyatları beklenti altında kaldı ve %0,1 artış gösterdi. Her iki enflasyon göstergesinde yaşanan yumuşama ile birlikte FED’den de faiz indirimi beklentisi arttı. Bu faktörler, dolar endeksinde düşüşe sebep oldu.

EURO 3,5 YILIN ZİRVESİNDE

Dolarda yaşanan düşüşe karşılık Euro’nun güçlenmesi de dikkat çekti. EUR/USD paritesi Ekim 2021’den bu yana ilk defa bugün 1,1630 seviyesini test etti. Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin son açıklamaları, “bankanın yakında gevşeme döngüsünü durdurabileceği” ve “yeni ABD tarifelerinin ekonomik sonuçlarını ölçmek için bekle ve gör yaklaşımını tercih edebileceği” yönünde beklentileri güçlendirdi.

Avro Bölgesi enflasyonu mayısta %1,9'a düşerken, ECB de üst üste 8’inci faiz indirimini uygulayarak mevduat oranını %2'ye çekti. Buna karşılık doların ticaret gerginlikleri ile zayıflaması ve FED’in eylülde faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceği yönündeki öngörüler, EUR/USD paritesinde yükselişi destekledi.

ALTIN, JEOPOLİTİK RİSKLERLE YÜKSELDİ

Bu arada piyasalar, anlaşma sağlanmasına rağmen ABD ve Çin arasındaki ticaret diyaloğundan daha fazla gelişme de bekliyor. ABD ve Çin yetkilileri bu hafta iki gün süren görüşmelerin ardından Londra’da ticaret ilişkilerini bir çerçeveye taşıdı. Ancak bu anlaşma taslağı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’in onayını bekliyor.

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Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon); ABD, İsrail ve İran arasındaki gerginliğin artması üzerine Bağdat, Kuveyt ve Bahreyn’deki büyükelçiliklerdeki askerlerin ve zorunlu olmayan personelin çekilmesini emretti. Trump, Tahran’ı nükleer anlaşmayı “geciktirmekle” suçlamış ve bir sonuç alınacağı yönündeki inancını kaybetmeye başladığını söylemişti.

İran Savunma Bakanı ise nükleer anlaşma görüşmelerinden umutlu olduğunu dile getirirken, Tahran’ın saldırıya uğraması halinde, bölgedeki Amerikan hedeflerini vuracakları uyarısında bulundu.

Piyasalar şimdi ABD’nin Ortadoğu Temsilcisi Steve Witkoff’un, pazar günü Umman’da İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi ile yapacağı görüşmelere odaklandı.

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GRAM ALTIN ZİRVEYE YAKLAŞTI

Ons altın fiyatı jeopolitik risklerdeki artışla birlikte TSİ 18:00 sıralarında %0,90 primle 3.385 dolara yakın seyrini sürdürüyor. Gram altın da 4.285 TL’den kapanışa hazırlanıyor.

Bugünkü işlemlerde gram fiyatı en yüksek 4.298 TL seviyesini de test etti. Böylece gram, bütün zamanların en yüksek seviyesi olan 4.305 TL rekoruna da oldukça yaklaştı.