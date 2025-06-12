Daha önce bu rakamlar görülmedi! Eurodan tarihi rekor 

Dünyada dolardan sonra en çok kullanılan, Avrupa Birliği'nin para birimi olan euro rekor kırdı. 45,30 seviyesini aşan kur, 45,33 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesi ve attığı adımlar sonrası dolar güç kaybetmeye devam ediyor. Doların küresel değer kaybı sonrası euro ise dikkat çeken bir yükselişe imza attı.

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EURO REKOR TAZELEDİ

12 Haziran Perşembe günü euro/TL 45,30'u aşarak rekor tazeledi. Kur 45,33 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Saat 09.25 itibarıyla euro 45,27'den, dolar/TL ise 39,19'dan işlem görüyor.

GÖZLER ABD-ÇİN GERİLİMİNDE

Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasında varılan ticaret anlaşmasının kapsamına yönelik belirsizlikler ile Orta Doğu'da jeopolitik gerilimlerin artabileceği endişesiyle karışık bir seyir izliyor.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin arasında bir süredir devam eden ticaret gerginlikleri dün tarafların anlaşmaya vardıklarını açıklamasının ardından azalırken, anlaşmanın detaylarına ve ticari ilişkilerin sürdürülebilir olup olmadığına yönelik şüpheler yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor.

Çin ile anlaşmaya varıldığını Truth Social hesabından paylaşan ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın kendisi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in son onayına tabi olacağını kaydetti.

Trump, Çin tarafından gerekli tüm nadir toprak elementlerinin temin edileceğini belirterek, "Aynı şekilde, kolejlerimizi ve üniversitelerimizi kullanan Çinli öğrenciler de dahil olmak üzere üzerinde anlaştığımız şeyleri biz de Çin'e sağlayacağız. Toplam yüzde 55 tarife uyguluyoruz, Çin yüzde 10 uyguluyor." ifadelerini kullandı.

Çin'i Amerikan ticaretine açmak için Başkan Şi ile yakın çalışacaklarının bilgisini veren Trump, bunun her iki ülke için kazanç olacağını vurguladı.

Birçok ülkeyle devam eden tarife müzakerelerinin de henüz netlik kazanmamış olması ve müzakereler için zamanın daralmış olması da piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.