Bitcoin’e ‘balina’ freni! 3 ABD eyaletinden veto

Hafta başında 110 bin 500 doları test eden kripto para birimi Bitcoin, bugün 108 bin dolara kadar geriledi. ABD’nin Connecticut, Florida ve Arizona eyaletlerinde BTC tasarılarının geçmemesi, Bitcoin’de baskıyı artırdı. Büyük yatırımcı olarak bilinen ‘Balina’ sayısında da azalma dikkat çekerken; analistler, 106 bin 800 dolar desteğinin kritik olduğunu ifade ediyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Sevisi- Kripto para birimi Bitcoin’de hafta başında gerçekleşen 110 bin 500 dolar denemesinin ardından kâr satışları takip ediliyor. Dünkü işlemlerde %1,45 gerileyen ve 108 bin 670 dolardan kapanan BTC’de bugün de düşüş yaşanıyor. 12 Haziran BTC fiyatı sabah saatlerinde 108 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

BALİNALAR GERİ ÇEKİLİYOR

Bitcoin’de son gelişmelere bakıldığında; son 1 haftalık süreçte hesabında 1.000-10.000 arasında BTC tutan büyük yatırımcıların (balinaların) “bekle-gör” konumuna geçtiği görülüyor. Önceki hafta 2 bin 2’den 2 bin 17’ye yükselen balina sayısı, bu hafta 2 bin 13’e geriledi.

İlgili Haber Çeyrek altın kritik seviyeyi aştı! Jeopolitik tansiyon yükseldi

Analistler “Bitcoin balinaları mevcut fiyat seviyelerinde daha fazla alım konusunda temkinli yaklaşmaya başladı. Bu durum kısa vadede yükseliş önünde engel olabilir. Balinaların geri dönüşü için yeni bir katalizöre ihtiyaç var” diye konuşuyor.

PARA GİRİŞİ YAVAŞLADI

Bitcoin’e para girişinde de dikkat çeken bir gerileme yaşanıyor. Pazartesi günü 386 milyon dolar ve Salı günü 431 milyon dolar olan para girişi, dünkü işlemlerde ilk sonuçlara göre 33 milyon dolara kadar geriledi. Para girişindeki bu düşüş de fiyatların baskı altında kalmasına sebep oldu.

UKRAYNA’DAN BTC ADIMI

Bu arada Ukrayna Parlamentosunun gündemine, Bitcoin ve diğer dijital varlıklarla ilgili önemli bir tasarı geldi. Ukrayna Merkez Bankası’nın rezervlerine BTC’nin de dahil edilmesine imkân tanıyan tasarı parlamentoda müzakereye açıldı. Tasarının, bu müzakerelerin sonuçlarına göre yasalaşıp yasalaşmadığı belli olacak.

İlgili Haber Yabancının en çok aldığı ve sattığı 3 hisse! Mayıs ayı işlemleri belli oldu

3 EYALETTEN BTC’YE RED!

Öte yandan ABD’nin Connecticut eyaleti, Bitcoin ve diğer kripto paralara kamu yatırımını yasaklayan yasayı kabul etti. Florida’da BTC yasa tasarısı geri çekildi. Arizona Valisi ise BTC’yi, eyaletin varlıklarına ekleyecek tasarıyı veto etti.

Analistler, BTC’de kısa vadede 106 bin 800 dolar desteğinin kritik olduğunu ifade ediyor.