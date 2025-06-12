Yabancının en çok aldığı ve sattığı 3 hisse! Mayıs ayı işlemleri belli oldu

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde de yükselişini sürdürerek 9.686 puandan kapandı. Analistler, 9.700-9770 bandının önemli bir direnç seviyesi olduğunu, aşağıda ise 200 günlük ortalamanın (9.560) takip edilmesi gerektiğini aktarıyor. Bu arada Marbaş Menkul Değerler tarafından hazırlanan raporda, yabancı yatırımcıların mayısta en çok aldığı ve sattığı hisseler paylaşıldı. Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde %0,28 prim yaparak 9.686 puandan kapandı. Önceki 4 işlem gününde hızlı yükselen endeks, dün de 9.733 seviyesini test etti. Kapanışa doğru gelen kâr satışlarıyla birlikte BİST 100’de günlük prim “daha sınırlı” gerçekleşti.

Analistler, Orta Doğu’da jeopolitik tansiyonun yeniden yükseldiğine dikkat çekerek, borsada da muhtemel geri çekilmeler halinde, 200 günlük ortalamaya işaret eden 9.560 desteğinin kritik olduğunu vurguluyor.

EN ÇOK YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER

Dünkü işlemlerde BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında MAVI, RYGYO, KOZAA, GRTHO, TOASO %9,97-%4,95 arası primle en çok yükselen hisseler oldu.

TURSG, CCOLA, BSOKE, GESAN, ANSGR ise %-3,30-%-1,57 arası düşüşle en çok değer kaybeden hisseler arasında yer aldı.

EN çok para girişi EKGYO, KOZAL ve AKBNK hisselerinde olurken, para çıkışında GARAN, TUREX ve EREGL hisseleri başı çekti.

BORSADA BEKLENTİLER

Gedik Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede BİST 100 endeksinde 9.700-9.770 bandının kritik direnç bölgesi olarak öne çıktığı aktarıldı. Ata Yatırım ise “Endekste 9.770 seviyesi mayısta test edilip kâr satışlarının geldiği önemli bir eşik. Bu bölgeye yaklaşan hareketlerde tekrar kâr satışları görülebilir” görüşünü paylaştı.

YENİDEN 10 BİN İHTİMALİ…

Tacirler Yatırım, TCMB’nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin %48,55’e gerilediğine dikkat çekerek, “Burada önümüzdeki günlerde %47 civarına gerileme bekliyoruz. Gelecek hafta TCMB toplantısında koridor üst bandı %49’dan %47,5’e çekilebilir. Temmuzda da faiz indirimi gelebilir. Endekste 100 ve 200 günlük ortalamaların buluştuğu 9.560 destek olarak izlenebilir” yorumunu yaptı.

ORTA DOĞU’YA DİKKAT

Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yusuf Kavak ise “ABD; Irak, Bahreyn ve Kuveyt'teki Büyükelçilikleri ile Erbil Konsolosluğunda personel azaltımına gitmeye başladı. Sebep, İsrail'in İran'a yönelik olası bir saldırıda bulunması. Ayrıca, ABD'nin bölgedeki üsleri de yüksek düzeyli alarma geçmiş durumda” paylaşımında bulunarak, borsada dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

YABANCININ MAYISTA ALDIĞI VE SATTIĞI HİSSELER

Bu arada Marbaş Menkul Değerler tarafından paylaşılan bir raporda yabancı yatırımcıların mayıs ayında en çok aldığı ve sattığı hisseler paylaşıldı.

Rapora göre geçen ay yabancının en fazla alım yaptığı ilk 3 hisse şöyle sıralandı:

1-BİM Mağazacılık: 4,80 milyar TL

2-ASELSAN: 2,78 milyar TL

3-Turkcell: 2,16 milyar TL

Yine geçen ay en çok satılan ilk 3 hisse ise şunlar oldu:

1-Akbank: -2,65 milyar TL

2-Ford Otosan: -1,46 milyar TL

3-Yapı Kredi: -1,45 milyar TL