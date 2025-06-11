BİST 100 endeksi 5 günde %7 yükseldi! İşte önden koşan ve geride kalan hisseler

Mayıs enflasyonunun tahminlerin altında gelmesinin ardından geçen hafta yönünü yukarı çeviren borsa, dün de TCMB’nin uzun bir aranın ardından piyasayı %49 yerine %46 ile fonlamasından destek buldu. Haziran’daki 5 işlem gününde %7 prim yapan ve 9.659 puana çıkan borsada, banka hisselerindeki getiriler endeksi geride bıraktı. Bazı hisseler ise yükselişe henüz ayak uyduramadı. İşte 5 günde en çok ve en az yükselen hisseler…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksinde haziran ayında oldukça pozitif rüzgârlar esiyor. Mayıs ayını 9.019 puandan tamamlayan endeks, bu ay 10 Haziran’a kadar geçen süreçte 5 işlem gününde %7,09 prim yaptı. BİST 100 dünkü işlemlerde de 9.659 puandan kapanış yaparak, 200 günlük ortalamaya işaret eden 9.610 seviyesinin üzerine çıktı.

ÖNDEN KOŞAN İLK 10 HİSSE

Borsanın ilk 50 şirketinin listelendiği BİST 50 kapsamında yer alan hisselere bakıldığında, 5 günde en hızlı yükselen ilk 10 hisse şöyle sıralandı:

1-Akbank (AKBNK): 59,85 TL (%17,47)

2-Garanti Bankası (GARAN): 122,30 TL (%15,49)

3-Emlak Konut GYO (EKGYO): 15,88 TL (%13,59)

4-Yapı Kredi (YKBNK): 28,48 TL (%11,86)

5-TAV Havalimanları Holding (TAVHL): 243,60 TL (%11,79)

6-İş Bankası (ISCTR): 11,91 TL (%10,79)

7-Vakıfbank (VAKBN): 24,94 TL (%10,65)

8-BİM Mağazacılık (BIMAS): 524,50 TL (%10,19)

9-Sınai Kalkınma Bankası (TSKB): 11,97 TL (%9,82)

10-Halkbank (HALKB): 21,30 TL (%9,62)

GERİDE KALAN İLK 10 HİSSE

BİST 50 kapsamında yer alan hisselere bakıldığında, 5 günde en az yükselen ilk 10 hisse ise şunlar:

1-Kontrolmatik (KONTR): 24,58 TL (%-2,69)

2-Koza Anadolu Madencilik (KOZAA): 87,20 TL (%0,81)

3-Doğuş Otomotiv (DOAS): 176,60 TL (%1,73)

4-Borusan Boru (BRSAN): 338,25 TL (%2,27)

5-ASTOR Enerji (ASTOR): 95,75 TL (%2,35)

6-Turkcell (TCELL): 97,10 TL (%2,37)

7-Zorlu Enerji (ZOREN): 3,07 TL (%2,68)

8-TOFAŞ Oto Fabrikaları (TOASO): 181,80 TL (%2,71)

9-Hektaş (HEKTS): 3,18 TL (%2,91)

10-Ereğli Demir Çelik (EREGL): 24,20 TL (%3,24)

İLK 10’DA 7 BANKA HİSSESİ

Mayısta enflasyonunun tahminlerin altında gelmesinin ardından geçen hafta yönünü yukarı çeviren borsa, dün de TCMB’nin uzun bir aranın ardından piyasayı %49 yerine %46 ile fonlamasından destek buldu. Faiz indirimi beklentisi artarken, TCMB’den de %46 olan “politika faizine dönüş sinyali” gelince, banka hisselerinin çok daha pozitif etkilendiği görülüyor. BİST 50 kapsamında da en çok prim yapan 10 hissenin 7 tanesinin banka olması dikkat çekiyor.

FİTCH’TEN BANKACILIK DEĞERLENDİRMESİ

Bu arada Fitch Ratings Bankalar Direktörü Ahmet Emre Kılınç da TCMB'nin politika faizinin yıl sonunda %33 seviyesinde olacağını öngördüklerini belirterek, “Bankaların net faiz marjının iyileşeceğini düşünüyoruz. Aktif kalitesindeki riskler bankalar için yönetilebilir. Sektör için faaliyet ortamı skoru pozitif ve kârlılık da bu yıl daha iyi olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

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