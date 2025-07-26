Alevlerle çevrilen Perge Antik Şehri görüntülendi! Aksu'daki orman yangınında zararın boyutu ortaya çıktı

Aksu'nun Kurşunlu Mahallesi’ndeki orman yangının etkilediği alanlarda ekipler soğutma çalışması yapıyor.

Perge Antik Şehri sınırlarına yaklaşan ve büyük bölümü kızılçam ormanı olan yanan alanlar, dronla görüntülendi.

Çam ormanlarının yanı sıra makilik alanlar ile tarım arazilerinin de bulunduğu bölgede yangın sonrası yeşil alanların siyaha büründüğü görüldü.

Antalya'nın 3 ilçesi daha alevlerle mücadele etti. Aksu'da Kurşunlu Mahallesi, Muratpaşa Güzeloba Mahallesi ve Manavgat Güzelyalı Mahallesi'nde ormanlık alanlarda belirlenemeyen sebeplerle yangın çıktı.

Aksu'da dün çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alınmıştı.

Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle Yurtpınar, Macun, Fatih ve Kurşunlu mahallelerinde 64 konuttan 290 kişi ve 30 büyükbaş hayvan tahliye edilmiş, yangında, 3 konut zarar görmüştü.

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, alevlerin Perge Antik Kenti'ne ulaştığını söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yurtpınar ve Macun Mahallelerimizdeki orman yangını, kentimiz ve ülkemizin tarihi mirası olan Perge Antik Kenti’ne kadar ulaşmış bulunmaktadır.

Yerleşim alanları, yeşil alanlar ve Perge Antik Kenti’ne kadar uzanan bir alanda etkili olan yangın, hem doğal yaşamı hem de kültürel mirasımızı tehdit etmeye devam etmektedir.

Belediyemiz tüm ekip ve araçlarıyla yangına müdahale etmeyi sürdürmekte olup, çevre bölgelerden gelecek her türlü desteğe ihtiyaç duyulmaktadır."