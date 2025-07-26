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Alevlerle çevrilen Perge Antik Şehri görüntülendi! Aksu'daki orman yangınında zararın boyutu ortaya çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Orman Yangını, Aksu, Antalya, Doğa, Kültür, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşanan orman yangını kontrol altına alındı. Havadan ve karadan müdahale ile söndürülen yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi. Perge Antik Şehri'nin de bulunduğu alanda zararın boyutu ortaya çıktı.

Aksu'nun Kurşunlu Mahallesi’ndeki orman yangının etkilediği alanlarda ekipler soğutma çalışması yapıyor.

Perge Antik Şehri sınırlarına yaklaşan ve büyük bölümü kızılçam ormanı olan yanan alanlar, dronla görüntülendi.

Çam ormanlarının yanı sıra makilik alanlar ile tarım arazilerinin de bulunduğu bölgede yangın sonrası yeşil alanların siyaha büründüğü görüldü.

Alevlerle boğuşan antik şehir Perge görüntülendi! Antalya Aksu'daki orman yangınında zararın boyutu ortaya çıktı - 1. Resim

ANTALYA YANGINI

Antalya'nın 3 ilçesi daha alevlerle mücadele etti. Aksu'da Kurşunlu Mahallesi, Muratpaşa Güzeloba Mahallesi ve Manavgat Güzelyalı Mahallesi'nde ormanlık alanlarda belirlenemeyen sebeplerle yangın çıktı.

Aksu'da dün çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alınmıştı.

Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle Yurtpınar, Macun, Fatih ve Kurşunlu mahallelerinde 64 konuttan 290 kişi ve 30 büyükbaş hayvan tahliye edilmiş, yangında, 3 konut zarar görmüştü.

Alevlerle boğuşan antik şehir Perge görüntülendi! Antalya Aksu'daki orman yangınında zararın boyutu ortaya çıktı - 2. Resim

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, alevlerin Perge Antik Kenti'ne ulaştığını söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yurtpınar ve Macun Mahallelerimizdeki orman yangını, kentimiz ve ülkemizin tarihi mirası olan Perge Antik Kenti’ne kadar ulaşmış bulunmaktadır. 

Yerleşim alanları, yeşil alanlar ve Perge Antik Kenti’ne kadar uzanan  bir alanda etkili olan yangın, hem doğal yaşamı hem de kültürel mirasımızı tehdit etmeye devam etmektedir.

Belediyemiz tüm ekip ve araçlarıyla yangına müdahale etmeyi sürdürmekte olup, çevre bölgelerden gelecek her türlü desteğe ihtiyaç duyulmaktadır."

Yangın antik şehire ulaşamadan kontrol altına alındı. Herhangi bir zarar oluşmadığı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklandı. 

Alevlerle boğuşan antik şehir Perge görüntülendi! Antalya Aksu'daki orman yangınında zararın boyutu ortaya çıktı - 3. Resim

Alevlerle boğuşan antik şehir Perge görüntülendi! Antalya Aksu'daki orman yangınında zararın boyutu ortaya çıktı - 4. Resim

Alevlerle boğuşan antik şehir Perge görüntülendi! Antalya Aksu'daki orman yangınında zararın boyutu ortaya çıktı - 5. Resim

Alevlerle boğuşan antik şehir Perge görüntülendi! Antalya Aksu'daki orman yangınında zararın boyutu ortaya çıktı - 6. Resim

Alevlerle boğuşan antik şehir Perge görüntülendi! Antalya Aksu'daki orman yangınında zararın boyutu ortaya çıktı - 7. Resim

Alevlerle boğuşan antik şehir Perge görüntülendi! Antalya Aksu'daki orman yangınında zararın boyutu ortaya çıktı - 8. Resim

Alevlerle boğuşan antik şehir Perge görüntülendi! Antalya Aksu'daki orman yangınında zararın boyutu ortaya çıktı - 9. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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