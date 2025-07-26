Neler yapılmalı, neler yapılmamalı? İletişim Başkanlığı "yangın rehberi" ile tek tek anlattı

Türkiye, ülke genelinde artan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İletişim Başkanlığı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla kapsamlı bir rehber ve uyarı infografiği yayımladı. Paylaşımda, yangınların önlenmesinde bireysel sorumluluğun önemi vurgulanarak, alınması gereken tedbirler ve ihbar süreci detaylı şekilde anlatıldı.

Türkiye, dört bir yanında meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

İletişim Başkanlığı orman yangınlarına ilişkin rehber hazırladı.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, meydana gelen yangınlarla mücadelede devletin, tüm kurum ve birimleriyle tam bir eş güdüm içinde gerekli tüm tedbirleri aldığı belirtildi.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERCE ÇOK DAHA DİKKATLİ DAVRANILMALI"

Buna karşın, orman yangınlarını önlemenin en etkili yolunun, her bir vatandaşın sorumluluk bilinciyle hareket etmesi olduğu vurgulanan paylaşımda, yangına sebep olabilecek en küçük ihmallerden dahi kaçınarak doğanın ve geleceğin birlikte korunması çağrısı yapıldı.

Paylaşımda yer verilen infografikte, vatandaşların orman yangını görmeleri halinde neler yapmaları gerektiği anlatıldı.

"Yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım" ifadesinin yer aldığı görselde, "Önümüzdeki günlerde çok daha dikkatli davranmalı, orman yangınlarına karşı duyarlı olmalıyız" çağrısında bulunuldu.

Yangın riskinin görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Hattı'nın aranması gerektiği belirtilen görselde, her saniyenin önemli olduğu, hızlı ihbarın hayat kurtardığı ve ormanları koruduğu vurgulandı.

Türkiye'nin yangın risk haritasına yer verilen görselde, sıcak hava, düşük nem, şiddetli rüzgarın ihmal ve dikkatsizlikle birleşmesi halinde felaketin kaçınılmaz olduğuna işaret edildi.

Görselde, orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirler ise şöyle sıralandı: