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Yeşil Vatan'ı koruma rehberi nedir? Milyonlar merak ediyordu, işte orman yangınlarını önleyici tedbirler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yeşil Vatan&#039;ı koruma rehberi nedir? Milyonlar merak ediyordu, işte orman yangınlarını önleyici tedbirler
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeşil Vatan’ı koruma rehberi nedir? İletişim Başkanlığı, orman yangınlarını önlemek adına alınması gereken tedbirleri açıkladı. Yangın anında vatandaşlar ne yapmalı? Bütün detaylarıyla haberimizde...

İletişim Başkanlığı, orman yangınlarına karşı vatandaşların alması gereken önlemleri ve yangınla karşılaşıldığında yapılması gerekenleri içeren Yeşil Vatan'ı koruma rehberini açıkladı. Rehberde, “Yeşil Vatanımızı hep birlikte koruyalım” mesajı öne çıktı.

Peki Yeşil Vatan'ı koruma rehberi nedir? Orman yangınlarını önlemek için neler yapılmalı? Yangınla karşılaşıldığında hangi adımlar izlenmeli? Gelin, detaylara birlikte göz atalım.

Yeşil Vatan'ı koruma rehberi nedir? Milyonlar merak ediyordu, işte orman yangınlarını önleyici tedbirler - 1. Resim

YEŞİL VATAN'I KORUMA REHBERİ NEDİR?

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan rehber, orman yangınlarının önlenmesi ve yangın anında yapılması gerekenler konusunda vatandaşları bilgilendiriyor. Yangın riskinin yükseldiği durumlarda 112 Acil Çağrı Hattı’nın hemen aranması gerektiği vurgulanıyor. Çünkü her saniye, yangınla mücadelede hayat kurtarıyor ve ormanlarımızı koruyor.

Türkiye’nin yangın risk haritasının da yer aldığı rehberde, sıcak hava, düşük nem ve şiddetli rüzgarın ihmal ve dikkatsizlikle birleştiğinde felaketlere yol açabileceğine dikkat çekiliyor.

Yeşil Vatan'ı koruma rehberi nedir? Milyonlar merak ediyordu, işte orman yangınlarını önleyici tedbirler - 2. Resim

ORMAN YANGINLARINA KARŞI ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER NELER?

Yeşil Vatan'ı Koruma Rehberi'nde yer alan orman yangınlarını önleyici tedbirler ise şöyle:

  • Ormanlık alanlarda ateş ve mangal kesinlikle yakılmamalı, ateşli piknik yapılmamalı.

  • Ormanlara çöp, plastik, cam şişe ve cam parçaları atılmamalı, sigara içilmemeli ve sigara izmaritleri yollara atılmamalı.

  • Anız yakımı yapılmamalı, yakanlar uyarılmalı ve yetkililere bildirilmeli.

  • Bahçe ve tarlalardan çıkan budama ve biçim artıkları yakılmamalı, ormanlara yakın bölgelerde havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı maddeler kullanılmamalı.

  • Orman sınırlarına yakın kuru otlu alanlara araç park edilmemeli, enerji nakil hatlarına zarar verilmemeli.

Yeşil Vatan'ı koruma rehberi nedir? Milyonlar merak ediyordu, işte orman yangınlarını önleyici tedbirler - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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