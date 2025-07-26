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Deprem dirençli kentler nasıl kurulur? Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür madde madde açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Deprem dirençli kentler nasıl kurulur? Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür madde madde açıkladı
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Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, deprem dirençli kentlerin nasıl kurulacağını madde madde açıkladı. Deprem dirençli yerleşim alanlarının inşa edilme sürecini 6 maddede özetleyen Prof. Dr. Görür, belediye organizasyonundan mikrobölgeleme çalışmalarına, risk analizinden önleyici tedbirlere kadar atılacak birçok adıma değindi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, deprem dirençli yerleşim alanlarının nasıl kurulacağını açıkladı. Deprem dirençli kentlerin inşa edilme sürecini 6 madde üzerinden anlatan Naci Görür, "Kenti depreme belediye hazırlar" dedi.

Peki Prof. Dr. Görür'ün üzerinde durduğu deprem dirençli kentler nasıl kurulur? İşte Görür'ün dilinden madde madde özeti:

Deprem dirençli kentler nasıl kurulur? Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür madde madde anlattı - 1. Resim

DEPREM DİRENÇLİ KENTLER NASIL KURULUR?

1- Kenti depreme belediye hazırlar. Hükümet ve halk yardımcı olur. Belediye, kendi içinde organize olarak aşağıdaki kent bileşenleri konularında işleri yürütecek koordinatörler seçer: Yönetim koordinatörü, halk koordinatörü, altyapı koordinatörü, yapı stoku koordinatörü, ekosistem ve çevre koordinatörü ve ekonomi koordinatörü. Belediye başkanı işin başı ve genel koordinatördür.

2- Kentteki tehlikenin (depremin) konumu, özelliği, uzunluğu, kolları, derinliği, deprem kapasitesi ve tekerrür periyodu belirlenir.

Deprem dirençli kentler nasıl kurulur? Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür madde madde anlattı - 2. Resim

'MİKROBÖLGELEME' VURGUSU DİKKAT ÇEKİYOR

3- Kentin“mikrobölgeleme” çalışması yaptırılır.

4- Belirlenen depreme karşı kent bileşenlerinin nasıl hasar alacağını hesaplanır.

Deprem dirençli kentler nasıl kurulur? Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür madde madde anlattı - 3. Resim

DEPREME NASIL HAZIR OLUNUR?

5- Daha sonra bu bileşenler deprem gelmeden önce hasara karşı dirençli hale getirilir.

6- Depremin ne zaman olacağı düşünülmeden hareket edilir. Daima hazırlıklı olunması gerekir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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