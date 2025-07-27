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Kurtarma ekibi sandılar, suç makinesi çıktı! Bursa'da yangın bölgesinde yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kurtarma ekibi sandılar, suç makinesi çıktı! Bursa&#039;da yangın bölgesinde yakalandı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangını bölgesinde, arama kurtarma personeli kıyafetiyle dolaşan bir kişi jandarma ekiplerinin dikkatini çekti. Karahıdır Mahallesi'nde durdurulan 26 yaşındaki şahsın tam 105 suç kaydı bulunduğu ve 9 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangını bölgesinde arama kurtarma personeli kıyafeti giymiş 105 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı.

Jandarma ekipleri, Gürsu ilçesine bağlı Karahıdır Mahallesi'nde üzerinde arama kurtarma personeli kıyafeti bulunan bir kişinin hareketlerinden şüphelendi.

105 SUÇ KAYDI VAR

Söz konusu kişiyi durduran ekipler, yaptıkları incelemelerde, H.M.A'nın (26) 105 suç kaydının bulunduğunu, ayrıca 9 ayrı suçtan arandığını tespit etti. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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