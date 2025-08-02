Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Türkiye'nin en uzun soluklu faili meçhullerinden...Çağla Tuğaltay cinayetinde kritik adım!

Türkiye'nin en uzun soluklu faili meçhullerinden...Çağla Tuğaltay cinayetinde kritik adım!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye&#039;nin en uzun soluklu faili meçhullerinden...Çağla Tuğaltay cinayetinde kritik adım!
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin en uzun soluklu faili meçhul cinayetlerinden Çağla Tuğaltay cinayetinde önemli bir gelişme yaşandı. Olay yerinde bulunan parmak izi ve DNA örnekleri Interpol'e gönderildi.

İstanbul Fulya'da 2000 yılında 15 yaşındaki lise öğrencisi Çağla Tuğaltay, evinde boğazı kesilerek öldürülmüştü. 25 yıllık cinayetteki sır düğümü ise halen çözülemedi. 

Cinayetin ardından olay yeri inceleme ekipleri mutfakta yabancı bir kişiye ait olduğu belirlenen üç parmak izi tespit etti. Parmak izleri aile bireyleri ve yakın çevreleriyle karşılaştırıldı ancak eşleşme sağlanamadı.

2 ERKEĞE AİT DNA TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında Çağla Tuğaltay’ın tırnakları kesilerek Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. İncelemeler sonucunda apartman koridorunda bulunan kan lekesinden bir erkeğe ait DNA profili elde edildi.

Aynı şekilde tırnak aralarından da farklı bir erkeğe ait DNA profiline ulaşıldı.

DEVREYE INTERPOL GİRDİ

Ekol TV'nin haberine göre, Türkiye’de eşleşme sağlanamayan bu DNA ve parmak izi bulguları, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) veri tabanına gönderildi.

196 üye ülkenin kayıtlarıyla karşılaştırılacak örnekler, katil ya da katillere ulaşılması için yeni umut oldu.

İstanbul Emniyet Müdürü Selam Yıldız’ın göreve gelmesiyle birlikte, dosya üzerinde çalışan birimler güçlendirildi. 20 yıllık zaman aşımı süresi durdurulan cinayet dosyasında, Interpol araştırmalarının sonuçları merakla bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

5 yıl önce "Böyle şey mi olur?" denirdi! Artık her şey değişti: 100 milyon euro...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Herkes didik didik onu aramıştı: Şirin Kavit bakın ne halde bulundu! - 3. SayfaŞirin Kavit bakın ne halde bulundu!Dehşet evi! Yangın ihbarı diye gittiler korkunç manzarayla karşılaştılar - 3. SayfaYangın ihbarı diye gittiler korkunç manzarayla karşılaştılar15 yaşındaki kız çocuğu 26 yaşındaki kadını boğarak öldürdü: İddialar korkunç - 3. Sayfa15 yaşındaki misafiri boğarak öldürdü!"Sürpriz" deyip dövdüler! Gaziantep'te 4 kadın bir kadına saldırdı: Feci anlar kamerada - 3. SayfaGaziantep'te 4 kadın bir kadına saldırdıSinem'i öldüren caniyi aldığı yakıt yakalattı: Bakanlık o görüntüleri paylaştı! Yaka paça götürdüler - 3. SayfaBakanlık paylaştı! Yaka paça götürdülerİzmir'de evlat dehşeti! Koku ihbarı ortaya çıkardı: Evden 2 ceset çıkardılar - 3. SayfaEvlat dehşeti! Koku ihbarı ortaya çıkardı
Sonraki Haber Yükleniyor...