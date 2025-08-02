Türkiye'nin en uzun soluklu faili meçhullerinden...Çağla Tuğaltay cinayetinde kritik adım!

İstanbul Fulya'da 2000 yılında 15 yaşındaki lise öğrencisi Çağla Tuğaltay, evinde boğazı kesilerek öldürülmüştü. 25 yıllık cinayetteki sır düğümü ise halen çözülemedi.

Cinayetin ardından olay yeri inceleme ekipleri mutfakta yabancı bir kişiye ait olduğu belirlenen üç parmak izi tespit etti. Parmak izleri aile bireyleri ve yakın çevreleriyle karşılaştırıldı ancak eşleşme sağlanamadı.

2 ERKEĞE AİT DNA TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında Çağla Tuğaltay’ın tırnakları kesilerek Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. İncelemeler sonucunda apartman koridorunda bulunan kan lekesinden bir erkeğe ait DNA profili elde edildi.

Aynı şekilde tırnak aralarından da farklı bir erkeğe ait DNA profiline ulaşıldı.

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DEVREYE INTERPOL GİRDİ

Ekol TV'nin haberine göre, Türkiye’de eşleşme sağlanamayan bu DNA ve parmak izi bulguları, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) veri tabanına gönderildi.

196 üye ülkenin kayıtlarıyla karşılaştırılacak örnekler, katil ya da katillere ulaşılması için yeni umut oldu.

İstanbul Emniyet Müdürü Selam Yıldız’ın göreve gelmesiyle birlikte, dosya üzerinde çalışan birimler güçlendirildi. 20 yıllık zaman aşımı süresi durdurulan cinayet dosyasında, Interpol araştırmalarının sonuçları merakla bekleniyor.