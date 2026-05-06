Çorum'un Sungurlu ilçesindeki KYK kız öğrenci yurdunda akşam üstü rahatsızlanan 77 öğrenci hastaneye başvurdu. Tedavi altına alınan öğrencilerden 35'i taburcu edilirken konu ile ilgili valilikten açıklama geldi.

Olay Sungurlu ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Yurtta kalan öğrenciler dün akşam yemeğinden sonra kusma, ishal ve mide bulantısı şikayetleri ile hastaneye başvurdu.



Çorum'da sıcak saatler! Kız öğrenciler hastanelik oldu, valilikten açıklama var

VALİLİK AÇIKLADI, 77 ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

Konuyla ilgili Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamada, hastaneye başvuran öğrenci sayısının 77'ye yükseldiği ve tedavi edilen öğrencilerden 35'inin taburcu edildiği, tedavileri süren öğrencilerin herhangi bir hayati riskinin bulunmadığı duyuruldu. Yurttan yemek ve su numunelerinin incelenmek üzere alındığının belirtildiği açıklamada, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı ifade edildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"5 Mayıs'ta tarihinde, Çorum ili Sungurlu ilçesinde bulunan KYK yurdunda akşam yemeği tüketen öğrencilerde bulantı, kusma ve ishal şikayetleri ortaya çıkmıştır. Söz konusu şikayetler üzerine öğrenciler, bugün saat 08.10'dan itibaren Sungurlu Devlet Hastanesi'ne başvurmaya başlamışlardır. Bugün saat 17.30 itibarıyla toplam başvuru sayısı 77 olup, bu başvuruların tamamı ayaktan yapılmıştır. 35 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Başvuran öğrencilerin genel sağlık durumları iyi olup herhangi bir hayati risk bulunmamaktadır. Konuya ilişkin olarak Sungurlu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından gerekli incelemeler başlatılmış, su numuneleri alınmıştır. Ayrıca Sungurlu İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yemek numuneleri alınarak analiz edilmek üzere Çorum İl Gıda Kontrol laboratuvar Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Süreç ilgili kurumlarımız tarafından yakından takip edilmekte olup konuyla ilgili Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma ve Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmıştır."

