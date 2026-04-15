İstanbul'da Suudi Arabistanlı bir turist kaldığı otel çevresindeki bir restoranda yemek yedikten bir süre sonra fenalaşarak hayatını kaybetti Olayla ilgili soruşturma başlatılırken turistin kaldığı otelin de yakın zamanda ilaçlandığı ortaya çıktı. Ekipler, yemekten ya da ilaçlamadan zehirlenme üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen Böcek ailesinin 4 ferdi, geçtiğimiz yıl kaldıkları otelde ilaçlama yüzünden hayatını kaybetmişti. Acı olayın izleri silinmezken, bu kez de Şişli'den kahreden bir haber geldi.

OTELDE YEMEK YEDİ, HAYATINI KAYBETTİ

NTV'nin haberine göre 6 Nisan'da Suudi Arabistan'dan gelen 82 yaşındaki turist, otelin çevresindeki bir restorandan yemek yedikten sonra rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan adam, tedavisinin ardından otele döndü ancak yine durumu kötüleşince hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, otelin de yakın zamanda ilaçlandığı ortaya çıktı.

MÜDÜRLER GÖZALTINA ALINDI

Hem otelin hem restoranın müdürlerinin gözaltına alındığı belirlenirken gözler, Adli Tıp'tan gelecek rapora çevrildi.

Şahısların adli kontrolle serbest bırakıldığı restorandan da numune alındığı öğrenildi.

Otel ilaçlaması nedeniyle hayatını kaybeden Böcek ailesi

