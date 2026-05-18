Beşiktaş’ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangını davasında mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına ve yeni bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verdi. Dosyaya giren yeni bilirkişi tespitlerinde Beşiktaş Belediyesi “şüpheli” olarak yer alırken, işletme ve tadilat sürecine ilişkin ciddi ihmaller dikkat çekti.

Beşiktaş'ta 2 Nisan 2024'te tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınına ilişkin 22 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada müştekiler, mevcut bilirkişi raporunu eksik ve çelişkili bulduklarını belirterek yeni bir rapor hazırlanmasını talep etti. Bazı sanık avukatları ile müştekiler arasında yaşanan tartışma nedeniyle duruşmaya kısa süreli ara verildi.

YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU İSTENDİ

Aranın ardından yeniden başlayan duruşmada müştekiler, olay yerinde keşif yapılmasını ve sorumlulukların daha net ortaya konulması için yeni bilirkişi raporu hazırlanmasını istedi. Sanıklar ve avukatları ise tahliye ve adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti, çalışanların sorumluluklarının belirlenmesi ve mevcut raporlar arasındaki çelişkilerin giderilmesi amacıyla yeni bilirkişi raporu alınmasına hükmetti. Heyet ayrıca tutuklu sanıkların mevcut tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

BELEDİYE 'ŞÜPHELİ' OLARAK DOSYADA

Öte yandan dosyaya giren yeni bilirkişi raporunda çarpıcı tespitler yer aldı. Raporda hayatını kaybeden 29 kişi “müteveffa” olarak belirtilirken, Beşiktaş Belediyesi “şüpheli” sıfatıyla dosyada yer aldı.

Raporda, tadilat sürecinde belediyeden gerekli izinlerin alınmadığı ifade edildi. Ayrıca mekanda kullanılan elektrikli ekipmanlar, oksijen tüpleri ve yoğun tadilat faaliyetlerinin yangının yayılmasında etkili olduğu kaydedildi.

İŞ GÜVENLİĞİNDE CİDDİ EKSİKLİKLER

Bilirkişi raporunda, 2006 yılından sonra yapılan iş yeri değişikliklerine rağmen gerekli ruhsat ve itfaiye belgelerinin tamamlanmadığı, çok sayıda işlemin izinsiz şekilde yürütüldüğü belirtildi. İş sağlığı ve güvenliği açısından da ciddi eksiklikler bulunduğu, koordinasyon ve bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmediği aktarıldı.

Raporda ayrıca yangın anında sprinkler sisteminin çalışmadığı, acil yönlendirme ve aydınlatma sistemlerinin devre dışı olduğu, bazı kaçış yollarının kapatıldığı veya daraltıldığı tespit edildi. İşletme sahipleri, tadilat sürecini yürüten kişi ve firmalar ile taşeronların “asli kusurlu” olduğu değerlendirmesi yapıldı.

