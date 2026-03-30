Rusya'nın kuzeyindeki Arkhangelsk bölgesindeki Grib yatağında, tam 56 karat ağırlığında, mücevher kalitesinde bir kristal çıkarıldı.

Avrupa'nın tek elmas madeni olma unvanına sahip Rusya’daki Arkhangelsk bölgesinde, madencilik tarihine geçecek bir olay yaşandı.

Diamonds tarafından işletilen Vladimir Grib yatağında yapılan son kazı çalışmalarında, saflığı ve büyüklüğüyle göz kamaştıran 56 karatlık dev bir elmas kristali bulundu.

Kristalin 23,7×22,7×16,4 mm boyutlarında olduğu tespit edildi.

Madenin endüstriyel üretime geçmesinden bugüne, 50 karatın üzerinde toplam 53 kristal gün yüzüne çıkarıldı.

Hatırlanacağı üzere, aynı madende 13 Şubat 2026 tarihinde 228,62 karatlık yılın rekoru kırılmıştı.

AVRUPA'NIN STRATEJİK ELMAS MERKEZİ: POMORYE

Arkhangelsk bölgesi, Avrupa'da endüstriyel elmas rezervlerine sahip tek bölge olma özelliğini sürdürüyor.

Primorsky bölgesindeki M. Lomonosov ve Mezen’deki V. Grib yatakları, sahip oldukları yüksek teknoloji ve zengin rezervlerle "Pomorye" bölgesini tüm Avrupa için stratejik bir hammadde kalesi haline getirdi.

