UEFA Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. Tur son maçında Kosova'ya 3-1 mağlup olan U18 Millî Takımı, A Ligi'ne yükselme şansını kaçırdı. Milliler karşısında sahadan galibiyetle ayrılan Kosova ise grubu lider tamamlayarak adını A Ligi'ne yazdırdı.

U18 Millî Takımı, Antalya'da düzenlenen UEFA Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. Tur son maçında Kosova ile karşılaştı.

KOSOVA A LİGİ'NE YÜKSELDİ

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakadan milliler, 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı ve A Ligi'ne yükselme şansını kaçırdı. Karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Kosova ise A Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti.

Mücadelede Kosova'nın gollerini 8. dakikada Rin Ahmeti, 20. dakikada Lorik Mehmeti ve 89. dakikada Gabrica kaydetti. U18 Millî Takımı'nın tek golü ise 51. dakikada Ozan Demirbağ'dan geldi.

MİLLİLER B LİGİ'NDE KALDI

UEFA Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. Tur 2. Grup'ta 7 puanla lider durumda bulunan Kosova, A Ligi'ne yükseldi. Grupta 4 puanla üçüncü sırada kalan U18 Millî Takımı, yoluna B Ligi'nde devam edecek.

U18 MİLLÎ TAKIM KADROSU

Kaleciler: Arda Yılmaz (Galatasaray A.Ş.), Efe Yiğit Üstün (Samsunspor A.Ş.), Batuhan Eroğlu (Hesap.com Antalyaspor)

Defans: Vatan Oğuz Özcan (Norwich City FC), Mete Torun (Karlsruher SC), Boran Eligüzel (Fenerbahçe A.Ş.), Samet Acar (1.FC Kaiserslautern), Yusuf Dağhan Kahraman (Galatasaray A.Ş.), Mustafa Azem Yortaç (Beşiktaş A.Ş.), Emre Can Duran (PSV Eindhoven)

Orta Saha: Mustafa Serhan Kök (Fenerbahçe A.Ş.), Enes Çalışkan (Bursaspor), Hasan Talha Ayyıldız (AFC Ajax), Burak Kır (Bayer 04 Leverkusen), Muhammet Talha Akyüz (Samsunspor A.Ş.), Thierry Darnel Karadeniz (1.FC Köln), Oğuzhan Ertem (Trabzonspor A.Ş.), Yusuf Can Karademir (Corendon Alanyaspor)

Forvet: Tuna Baran Demir (Beşiktaş A.Ş.), Ozan Demirbağ (Erciyes 38 FSK), Hasan Ege Akdoğan (Ankara Demirspor)

Teknik Direktör: Veli Kavlak

