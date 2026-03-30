Serie A kulübü Roma, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Paulo Dybala'ya henüz yeni kontrat önermedi. Boca Juniors, 32 yaşındaki Arjantinli futbolcuyla ilgilenirken; İtalyan basını, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da transfer için devrede olduğunu yazdı ve Dybala için gözden çıkarılan ücreti duyurdu.

Roma'da top koşturan Paulo Dybala, sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemiyor. Ligdeki son maçına ocak ayında çıkan deneyimli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Arjantinli yıldız, 14 yıl sonra İtalya'ya veda edebilir.

SERIE A'YA VEDASI YÜKSEK İHTİMAL

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Roma, Dybala'yla yollarını ayırmayı planlıyor. Taraflar arasında yeni sözleşme için henüz görüşme yapmadığı ve yıldız ismin ayrılığının "yüksek ihtimal" olarak değerlendirildiği aktarıldı.

BOCA JUNIORS OLMAZSA SÜPER LİG

İtalyan basınına göre; Dybala'nın gelecek sezon için önündeki ilk seçenek, Arjantin'e dönüp Boca Juniors forması giymek. Tecrübeli oyuncunun, Boca Juniors'a imza atması halinde daha düşük bir maaş kazanacağı belirtildi. Dybala için ikinci seçeneğin Türkiye olduğu; Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, yıldız futbolcuyla ilgilendiği ifade edildi.

YILLIK 8 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Dybala'nın Türkiye'ye transfer olması halinde, Roma'da kazandığına yakın garanti ücret alacağı ve bu tutarın 8 milyon euro seviyesinde olduğu kaydedildi. Roma'nın, yeni sözleşme görüşmelerine başlaması durumunda Dybala'ya önereceği ücretin ise yaklaşık 3 milyon euro olacağı iddia edildi.

