Galatasaray'ın sezon başında Fransız temsilcisi Monaco'dan 30,7 milyon euroya transfer ettiği Wilfried Singo, sakatlığını atlattıktan sonra Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de stoper, sağ bek ve orta sahada forma giydi. Teknik direktör Okan Buruk, sezonun kalan bölümü için Fildişi Sahilli oyuncu hakkında kararını verdi.

Galatasaray'da stoper ve sağ bek oynayabilen, Juventus deplasmanında orta saha bile görev yapan Wilfried Singo; güçlü fiziği, uzun boyu ve topla yaptığı dikine çıkışlarla dikkat çekiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un, kalan 7 haftalık bölümde 25 yaşındaki oyuncuyu görevlendireceği bölge netleşti.

SAĞ BEK OYNAYACAK

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; sarı-kırmızılı takımda bir sakatlık olmadığı sürece Singo'nun, kendisiyle ilgili beklentinin en fazla olduğu bölge olan sağ bekteki yeri değişmeyecek.

Galatasaray'da 22 maçta süre bulan Singo, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

İLGİLTERE'DE SANCHEZ'İ ARATTI

Stoperde pozisyon hatası yapan ve özellikle sol tarafta güçlük çeken genç futbolcu, deplasmanda Liverpool'a karşı 4-0 kaybedilen karşılaşmada Davinson Sanchez'in yokluğunda geçtiği stoperde beklentilerin altında kalmıştı.

