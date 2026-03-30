Yorumculuk yapan eski futbolcu Tümer Metin, Victor Osimhen'le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Nijeryalı yıldıza benzer bir sakatlığı kendisinin de yaşadığını belirten Metin, Galatasaraylı oyuncunun sahalara dönüş tarihi hakkında konuştu. Metin'in, 26 Nisan Pazar günü saat 20.00’de oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili iddiası gündem oldu.

Şampiyonlar Ligi son 16 uru rövanşında Liverpool'a karşı deplasmanda 4-0 kaybedilen maçta kolu kırılan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in sahalara dönüş tarihi merak ediliyor. Yorumcu Tümer Metin, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tümer Metin

"AMELİYAT SONRASI MİNİMUM 4 HAFTA"

NOW'da konuşan 51 yaşındaki eski futbolcu, Osimhen'le aynı yerden kolunun kırıldığını belirterek, "Ameliyat ile platin takılıyor oraya, çivileniyor. Minimum 4 hafta. Bizim zamanımızda da öyle söylendi, ameliyattan sonra 4 hafta. Sonra bir atel takıyorlar, daha da koruyarak" dedi.

Victor Osimhen

"DERBİDE ATELLE OYNAR"

Nijeryalı santrforun, 26 Nisan'da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceğiyle ilgili görüşünü de paylaşan Tümer Metin, "Osimhen'i Liverpool maçında oynatmayan şey; o kırık dengeni bozar. Genişleyemiyorsun, direnemiyorsun. Hareketi, koordinasyonu engelleyen bir şey ama ameliyattan sonraki süreç, atelle 4 haftada dönebilirsin. Ben 26 Nisan'daki Fenerbahçe derbisinde atelle oynayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası