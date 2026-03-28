Galatasaray'da 4'üncü sezonunu geçiren; 3 Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Uruguaylı yıldız Lucas Torreira, Beşiktaş maçlarında sürekli kırmızı kart gördüklerini söyledi. Son Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Leroy Sane, kırmızı kartla takımını eksik bırakmıştı.

Arsenal'den 2022 yılında 6 milyon euroya Galatasaray'a gelen ve forma giydiği 168 maçta 10 gol, 16 asistlik skor katkısı veren Uruguaylı orta saha Lucas Torreira, Beşiktaş maçlarında sürekli kırmızı kart görmelerine tepki gösterdi.

"YİNE BİZDEN BİRİ ATILDI"

Vatandaşı Guille Parado'nun canlı yayınına katılan 30 yaşındaki oyuncu, eksik kaldıklarında savunmaya daha çok dikkat ettiklerini belirterek, "Bir kişi eksik kaldığımızda bazen en iyi savunmayı yapıyoruz. Daha çok kenetleniyoruz. Beşiktaş maçında da oldu, yine bizden bir kişi atıldı. Zaten son 3 yıldır neredeyse her maç bizden bir kişi atılıyor. Bazen 11’e 11 oynarken bu kadar savunma yapmıyorsun" dedi.

Lucas Torreira

OSIMHEN'İ İLK 3'E YAZDI

Dünyanın en iyi futbolcularını sıralaması istenen Torreira, takım arkadaşı Victor Osimhen'in adını vererek, “Fede Valverde, Victor Osimhen ve Kylian Mbappe şuan dünyanın en iyi oyuncuları" ifadelerini kullandı.

Torreira'nın, Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'de son eriyor.

"AVRUPADA SON KULÜBÜM GALATASARAY"

Sarı-kırmızılıların Avrupa'da son takımı olacağını dile getiren tecrübeli futbolcu, "Galatasaray'ın Avrupa'daki son kulübüm olacağını düşünüyorum. Başka bir yere gitmek istemiyorum. Kulübe, hocaya büyük bir saygı ve minnet duyuyorum çünkü her zaman bana güvendiler ve arkamda durdular" sözletini sarf etti.

