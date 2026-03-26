Galatasaray'ın deplasmanda Liverpool 4-0 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşına atanan Szymon Marciniak'ın, ısınma sırasında geçirdiği sakatlık gerekçesiyle 4'üncü hakemle yer değiştirdiği belirtilmişti. Dünyaca ünlü Polonyalı hakem, hakkında çıkan iddialara günler sonra cevap verdi.

UEFA tarafından Liverpool ile Galatasaray arasında Anfield'da oynanan kritik Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşına atanan Szymon Marciniak, belindeki ağrılar sebebiyle karşılaşmayı yönetmemişti. Yerini 4'üncü hakem Pawel Raczkowski'ye bırakan Marciniak'ın, "aylarca sahalardan uzak kalacağı ve 2026 Dünya Kupası'nı kaçıracağı" iddiaları gündem olmuştu. 45 yaşındaki Polonyalı hakem, çok konuşulan iddialara dair suskunluğunu bozdu.

Liverpool'u İstanbul'da 1-0 yenen Galatasaray, deplasmanda 4-0 mağlup olarak, Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etmişti.

"MAÇI YÖNETMEMEMİN TEK SEBEBİ VAR"

TVP Sport'a konuşan Marciniak, "Beni aylarda hakemlikten uzak tutacağu söylenen sakatlığımla ilgili söylentiler tamamen asılsızdır. Gerçek şu ki, bel omurgamda sakatlık geçirdim ve Liverpool-Galatasaray maçını yönetmememin tek nedeni buydu" dedi.

"FIFA KAMPINA KATILACAĞIM"

Deneyimli hakem, "Antrenmanlara geri döndüm, şimdilik hafif tempoda çalışıyorum. 29 Mart–3 Nisan arasında Dünya Kupası’nda görev almayı hedefleyen UEFA hakem adayları için düzenlenen FIFA kampına katılacağım. Futbol tarihinin en büyük organizasyonu olacak Dünya Kupası’nda yer almak benim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

