Premier Lig devi Liverpool, Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın sezon sonu takımdan ayrılacağını açıkladı. 33 yaşındaki yıldız, Liverpool ile iki Premier Lig, bir UEFA Şampiyonlar Ligi, bir İngiltere Federasyon (FA) Kupası ve iki Lig Kupası'nın yanı sıra bir de UEFA Süper Kupa kazandı.

"PARLAK KARİYERİNE SON VERECEK"

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, "Mohamed Salah, 2025-26 sezonunun sonunda Liverpool Kulübü'ndeki parlak kariyerine son verecek. Anfield'a veda etmesiyle birlikte mirasını ve başarılarını sezonun sonlarında onurlandıracağız” ifadelerine yer verildi.

"MAALESEF O GÜN GELDİ"

Liverpoollu taraftarlara veda eden Salah, "Maalesef o gün geldi. Bu, vedamın ilk kısmı. Sezon sonunda Liverpool FC'den ayrılacağım.

Öncelikle şunu söyleyerek başlamak istiyorum ki, bu kulübün, bu şehrin ve bu insanların hayatımın bir parçası haline geleceğini asla hayal etmemiştim. Liverpool FC sadece bir futbol kulübü değil; bir tutku, bir tarih, bir ruh. Bu kulübün parçası olmayan birine bunu anlatamam.

Zaferleri kutladık. En önemli kupaları kazandık. Hayatımızın en zor zamanlarında birlikte mücadele ettik. Bu kulübün bir parçası olan herkese, özellikle geçmiş ve şimdiki takım arkadaşlarıma ve taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Bana gösterdiğiniz destek, kariyerimin en iyi zamanlarında ve en zor zamanlarda yanımda durmanız, asla unutmayacağım ve her zaman yanımda taşıyacağım bir şeydir." ifadelerini kullandı.

