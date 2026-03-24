Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, İtalya Serie A'da 30. haftanın en iyi 11'ine seçildi. Kenan, Sassuolo karşısında attığı golle Serie A'da 21 yaşını doldurmadan çift haneli gol sayısına ulaşan ilk yabancı futbolcu ünvanının sahibi olmuştu.

KENAN'DAN TARİHi PERFORMANS

Juventus'un Sassuolo ile 1-1 berabere kaldığı maçta attığı golle takımına puanı getiren ve performansıyla öne çıkan Kenan Yıldız, haftanın 11'inde yer aldı.

Kenan, Sassuolo karşısında attığı golle Serie A'da 21 yaşını doldurmadan çift haneli gol sayısına ulaşan ilk yabancı futbolcu olmuştu.

Kenan Yıldız (Sağda)

BU SEZON 21 GOLE ETKİ ETTİ

Juventus'ta Bu sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Kenan Yıldız, 11 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.

