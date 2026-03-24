A Milli Takım'da müjdeli haber: Montella rahat nefes aldı
Inter'de son haftalarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, Fiorentina maçını sorunsuz tamamladı ve A Milli Takım kampına katıldı. Vincenzo Montella, karşılaşmada 69 dakika süre alan 32 yaşındaki yıldız orta sahanın uzun süre sahada kalabilecek duruma erişmesiyle rahatladı.
A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Inter'de son dönemlerini sakatlık sorunlarıyla geçirdiği için kritik maçlar öncesinde gözler üzerindeydi.
MONTELLA'YI SEVİNDİRDİ
Ocak ayından bu yana 12 resmi maçta görev alamayan tecrübeli orta sahanın durumuna odaklanan Vincenzo Montella, Hakan'ın 69 dakika sahada kaldığı Fiorentina maçını sorunsuz tamamlamasıyla rahatladı. Milliler için kritik öneme sahip Hakan'ın uzun süre sahada kalabilecek duruma erişmesi Montella'yı son derece sevindirdi.
KRİTİK MAÇA HAZIR
Pazartesi günü millilerin kampına katılan Hakan Çalhanoğlu'nun Romanya maçında 11'de başlayacak durumda olduğu bildirildi.
MERİH'İN OYNAMASI ZOR
Öte yandan, Merih Demiral'ın sakatlığının sürdüğü ve oyuncunun Romanya maçında oynamasının zor olduğu belirtildi. Midtjylland'daki son maçında sakatlanan 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Aral Şimşir de A Milli Takım kadrosundan çıkarılmıştı.