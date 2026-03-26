Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen, geçtiğimiz pazartesi günü ameliyat oldu. Sarı-kırmızılı kulübün sağlık ekibi, yokluğu tedirgin eden Nijeryalı yıldız için formülü buldu.

Liverpool-Galatasaray maçının henüz 9'uncu dakikasında sakatlık yaşayan Victor Osimhen, acılar içinde ilk yarıyı tamamlamış, devre arasında oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Kolunda kırık olduğu tespit edilen 27 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz pazartesi günü başarılı bir operasyon geçirmişti. Sakatlık haberiyle teknik direktör Okan Buruk'un kadro seçimini güçleştiren Osimhen'in rehabilitasyon dönemi başladı.

Victor Osimhen

ÖZEL KORUYUCU İLE SAHALARA ERKEN DÖNEBİLİR

Tedavisinin 4-6 hafta arasında sürmesi beklenen Nijeryalı yıldızın, Süper Lig'de 24-26 Nisan haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine yetişmesi bekleniyor. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Osimhen'in kolu için yaptırılacak özel bir koruyucu ile daha erken sahalara dönme ve dev derbi öncesi maç eksiğini giderme ihtimali değerlendiriliyor.

Galatasaray sağlık heyetinin, yıldız golcünün durumunu yakından takip ettiği ve tedavi sürecindeki gelişmelere göre bu formülü devreye alabileceği belirtildi.

