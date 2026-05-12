Tek tıkla 2 kelimelik ‘Kurban’ tuzağı! Bu ilanlara dikkat, kaparo ve paranız bir anda buhar olabilir
Dolandırıcıların ‘Kurban Bayramı’ tuzağına dikkat! Dolandırıcılar sosyal medya üzerinden, sahte hayvan fotoğrafları ile kurbanlık almak isteyenlerden kaparo ve tam ödeme alıp ortalıktan kayboluyor. Son günlerde artan şikayetler sonrasında sektör temsilcileri uyardı. "Acil", "İhtiyaçtan" gibi başlıklarla piyasanın çok altında sunulan ilanların tuzak olduğu belirtildi.
- Dolandırıcılar, başka besicilere ait hayvanların fotoğraflarını kullanarak sahte ilanlar açıyor.
- Kendilerini "besici" olarak tanıtıp internetten buldukları hayvan fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşıyorlar.
- Piyasa değerinin altında fiyatlar sunarak vatandaşları tuzağa düşürüyorlar.
- Kaporayı veya tam ödemeyi aldıktan sonra sosyal medya hesaplarını kapatıp kayboluyorlar.
- Uzmanlar, hayvanı canlı görmeden ve küpe numarasını sorgulamadan ödeme yapılmamasını tavsiye ediyor.
- Belediyelerin ve valiliklerin belirlediği resmi satış noktaları veya tescilli çiftlikler tercih edilmeli.
- Düşük fiyatlı ilanlara şüpheyle yaklaşılmalı.
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala dolandırıcılar, kurbanlık almak isteyen vatandaşları hedef aldı. Başka besicilere ait hayvanların fotoğraflarını kullanarak sahte ilanlar açan dolandırıcılar, hem alıcıyı hem de gerçek hayvan sahibini mağdur ediyor. Bu ilanlara dikkat!
SAHTE FOTOĞRAFLARLA TUZAK
Bayram öncesinde yöntemlerini sosyal medya üzerinden sürdüren dolandırıcılar, kendisini "besici" olarak tanıtarak ahır ve çiftliklerde çektikleri, internetten buldukları hayvan fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Dolandırıcılar, piyasa değerinin altında fiyatlar vererek vatandaşları ağlarına düşürmeye çalışıyor.
Son günlerde artış gösteren şikayetlere göre, dolandırıcılar kapora veya tam ödeme aldıktan sonra sosyal medya hesaplarını kapatarak ortadan kayboluyor. Uzmanlar ve sektör temsilcileri, gerçek satıcının emeği üzerinden haksız kazanç sağlayan dolandırıcılara karşı uyardı.
“HAYVANI CANLI GÖRÜN”
Uyarılarda şöyle denildi:
Sosyal medya ilanlarına güvenmeyin. Tanımadığınız, referansı olmayan kişilerin sosyal medya paylaşımları üzerinden kesinlikle para transferi yapmayın. Hayvanı canlı görün. Kurbanlığı bizzat yerinde görmeden, küpe numarasını sorgulamadan ödeme gerçekleştirmeyin. Resmi alanları tercih edin. Belediyelerin ve valiliklerin belirlediği resmi kurban satış noktalarını veya tescilli çiftlikleri tercih edin.
Nelere dikkat edilmeli?
|Konu
|Önemli Uyarılar
|Sosyal Medya İlanları
|Tanımadığınız ve referansı olmayan kişilerin sosyal medya paylaşımları üzerinden para transferi yapmayın.
|Kurbanlık Alımı
|Kurbanlığı bizzat yerinde görmeden ve küpe numarasını sorgulamadan ödeme gerçekleştirmeyin. Hayvanı canlı görmeye özen gösterin.
|Satış Noktası Tercihi
|Belediyelerin ve valiliklerin belirlediği resmi kurban satış noktalarını veya tescilli çiftlikleri tercih edin.
“DÜŞÜK FİYATA ŞÜPHEYLE YAKLAŞIN”
Uzman isimler “Düşük fiyata şüpheyle yaklaşın. "Acil", "İhtiyaçtan" gibi başlıklarla piyasanın çok altında sunulan ilanlar genellikle dolandırıcılık amacı taşımaktadır” diyerek uyardı.