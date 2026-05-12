Muş'ta kar nedeniyle yaklaşık 6 aydır kapalı olan alternatif köy yolu, ekiplerin yaptığı 10 günlük çalışmayla ulaşıma açıldı.

Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, Üçevler grup köy yolunda, iş makineleriyle karla mücadele çalışması yürüttü.

Ekipler, yer yer metrelerce karın olduğu alternatif yolu, 10 gün süren zorlu çalışmayla ulaşıma açtı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Üçevler grup köy yolundaki karla mücadele çalışmalarının sona erdiğini söyledi.

"ZORLU BİR KIŞ MEVSİMİ YAŞANDI"

Birçok köy ve mezraya ulaşımın sağlandığı alternatif yolu açtıklarını belirten Yentür, şunları kaydetti:

"Bu grup köylere üç farklı güzergahtan ulaşım sağlanıyor. Mayısa rağmen ekiplerimiz hala 10 metreyi aşan kar kütleleriyle mücadele ediyor. Bu yolu ulaşıma açmak için 10 gündür çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zorlu bir kış mevsimi yaşandı. Özellikle yağmur ve kar şeklinde devam eden hava şartları nedeniyle kar kütleleri buza dönüştü. Ekskavatörlerle buz kütlelerini kırarak loderlerle yolu açtık. Vatandaşlarımız artık bu kısa mesafeden ulaşım sağlayabilecek. Gerçekten zor bir yıl geçirdik."

İl Özel İdaresi çalışanı Necatı Aslan da mayısa rağmen hala bazı bölgelerde metrelerce karın olduğunu ifade ederek, "Açtığımız bu yoldan 10 köy 22 mezraya ulaşım sağlanıyor. Yolun tamamını ulaşıma açtık." dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası