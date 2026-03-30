Fenerbahçe'nin sezon başında Belçika ekibi Gent'ten 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Archie Brown'ın, mutsuz olduğunu belirterek, takımdan ayılmak istediğini yönetime ilettiği konuşuluyor. İngiliz futbolcunun, Atetico Madrid ile temas halinde olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe formasıyla 31 maçta görev alan ve 4 gol, 6 asistlik performans sergileyen Archie Brown, çarpıcı bir iddiayla gündeme geldi. 23 yaşındaki sol bekin, sarı-lacivertli kulüpte aradığı mutluluğu bulamadığı ileri sürüldü.

ATLETICO MADRID İLE GÖRÜŞÜYOR

Sözcü'de yer alan habere göre; yaşadığı mutsuzluk nedeniyle Fenerbahçe'den ayrılma talebini doğrudan yönetime ileten İngiliz futbolcunun yeni adresi de şekillenmeye başladı. 23 yaşındaki oyuncunun, La Liga temsilcisi Atletico Madrid ile temas halinde olduğu aktarıldı.

BEKLENTİ 15 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 9 milyın euro olarak gösterilen Brown'ı kolay kolay elden çıkarmak istemeyen Fenerbahçe yönetiminin, bu transferden beklentisi netleşti. Sarı-lacivertliler, Atletico Madrid ile görüşmelerini sürdüren oyuncunun transferi için 15 milyon euroluk bonservis talebiyle masaya oturmayı planlıyor.

