Sarı lacivertlilerin farklı takımlara gönderdiği oyuncularının durumu pek parlak değil. Özellikle kontenjanda şişkinliğe sebep olacak yabancı futbolcular konusunda ciddi bir mesai gerekiyor

EMİN ULUÇ - Yeni sezon planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe kiralık oyunculara da çözüm üretmek zorunda. Sarı lacivertlilerin farklı takımlara gönderdiği tam 12 oyuncusu bulunuyor.

Bu isimlerden İrfan Can Eğribayat, Emre Demir ile Yiğit Fidan problem değil, ancak yönetim Amrabat, Diego Carlos, Livakovic, Mimovic, Becao, Omar Fayed, Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci gerçekleriyle yüzleşme zorunda.

Real Betis formasıyla farklı takımların ilgisini çeken Amrabat, Como’da istikrar yakalayan Diego Carlos’tan kurtulmak kolay görünüyor. Yuvasına dönen Livakovic de çok baş ağrıtacak gibi değil. Peki ya diğerleri?

PARALAR PUL OLACAK

Jose Mourinho’nun mirası Mimovic, Pafos’ta istenmeyen adam ilan edildi. Yılların gezgini Omar Fayed satın alma opsiyonuna rağmen Arouca’da düşünülmüyor. Beşiktaş Cengiz Ünder’i, Kasımpaşa Becao ve İrfan Can Kahveci’den ancak kendi şartlarına uygun olması halinde değerlendirme peşinde. Bartuğ Elmaz Karagümrük’te iyi işler çıkarsa da geri dönecek.

Fenerbahçe özellikle yabancı kontenjanında yer açabilmek için lejyonerlerden kurtulmak zorunda. Bunu yaparken de para kazanma hedefi var. Ancak oyuncu performansları göz önünde bulundurulduğunda maddi kazanç çok mümkün görünmüyor.

KONTENJAN FAZLASI

Kadrosunda 14 yabancı olan F.Bahçe’nin 6 lejyoneri de farklı takımlarda kiralık olarak forma giyiyor. Yeni sezonda 14 yabancı kuralının devam edecek olması sebebiyle, sarı lacivertliler yeni transferlere de yer açmak ciddi bir temizlik yapmak zorunda.



Haberle İlgili Daha Fazlası