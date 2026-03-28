Samsunspor’daki performansıyla kısa sürede devlerin radarına giren ve sürpriz bir kararla Fenerbahçe’nin yolunu tutan Anthony Musaba, kariyerindeki hızlı yükselişin perde arkasını anlattı. Transfer sürecinde Ferdi Kadıoğlu ile yaptığı görüşmeden soyunma odasındaki dünya yıldızlarına kadar pek çok konuda samimi açıklamalarda bulunan Hollandalı oyuncu, neden Türkiye’yi seçtiğini ve en büyük hayalini ilk kez paylaştı.

Musabadan transfer itirafı: Ferdi detayı dikkat çekti

"BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN EN ÜST SEVİYEDE OYNAMAK"

Hollanda'nın spor basınındanVoetbalzone'a konuşan Hollandalı oyuncu "Benim için önemli olan en üst seviyede oynamaktı. Ülke çok önemli değildi. Samsunspor ve Legia Varşova arasında seçim yaptım ve Türkiye’yi tercih ettim çünkü kendimi burada daha iyi gösterebileceğimi düşündüm." ifadelerini kullandı.

"YAPTIĞIMIZ PLAN TAM ANLAMIYLA TUTTU"

Samsunsporla göze çarpan bir performans sergileyen Hollandalı oyuncu, yarım senede 22 maçta 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. "Kız arkadaşımla yaptığımız plan tam anlamıyla tuttu. Türkiye’de kendimizi çok hızlı evimizde hissettik. Fenerbahçe’ye bu kadar kısa sürede transfer olacağımı hiç beklemiyordum. Bu benim için bir hayaldi." ifadelerini kullandı.

"SÜREÇ ÇOK HIZLI GELİŞTİ"

Transfer sürecinin kasım ayı sonlarında başladığını belirten Musaba, "Beşiktaş maçı sabahı uyandığımda telefonum mesajlarla doluydu. Başta inanmadım ama menajerimden de duyunca işin ciddi olduğunu anladım. Aralık ayında Fenerbahçe devreye girdi ve süreç çok hızlı gelişti." dedi.

"DAHA ALT SIRALARDAKİ TAKIMLARA GİTMEK İSTEMEDİM"

Musaba’ya sadece Fenerbahçe’nin değil, Avrupa'nın diğer liglerindeki kulüplerin de ilgi gösterdiğini belirten oyuncu, "Daha alt sıralardaki kulüplere gitmek istemedim. Şu an Avrupa’nın en büyük kulüplerinden birinde oynuyorum. Bu benim için mükemmel." değerlendirmesinde bulundu.

"FERDİ BU ADIMI ATMAMI SÖYLEDİ"

Fenerbahçe’ye transferinden önce eski Ferdi Kadıoğlu ile görüştüğünü belirten Musaba, "Bana bu adımı atmamı söyledi. Taraftarların beni sahipleneceğini ifade etti. Onun söylediklerine güvenebilirsiniz." diye konuştu.

"HERKES BENİ ÇOK İYİ KARŞILADI"

Fenerbahçe’de yıldız oyuncularla aynı soyunma odasını paylaşmanın kendisi için özel bir deneyim olduğunu ifade eden Hollandalı futbolcu, "Şampiyonlar Ligi kazanmış oyuncularla birlikte oynuyorum. Herkes beni çok iyi karşıladı, bu benim için çok değerli." dedi.

"ASENSIO'NUN OYUN ZEKASI İNANILMAZ"

Marco Asensio’nun performansının kendisini etkilediğini belirten Musaba, "Onun oyun zekası inanılmaz. Sahada her şeyi yapabiliyor." ifadelerini kullandı. N'Golo Kante için ise "Tam anlamıyla harika bir insan." dedi.

Özel hayatında ise artık rahat davranamadığını ifade eden Musaba, taraftar ilgisinin yoğunluğuna dikkat çekti.

"HOLLANDA MİLLİ TAKIMI BENİM HAYALİM"

Milli takım hedeflerine de değinen oyuncu, Demokratik Kongo yerine Hollanda Milli Takımı’nı tercih ettiğini belirtti. "Hollanda Milli Takımı benim hayalim. Fenerbahçe’den daha önce milli takıma giden oyuncular oldu, neden ben de olmayayım." dedi. Kongo’dan teklif almamasına şaşırdığını ifade eden Musaba, "Hiçbir temas olmadı. Bu beni şaşırttı ama artık hedeflerim farklı." değerlendirmesinde bulunarak sözlerini noktaladı.

