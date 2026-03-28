Anderson Talisca, Fenerbahçe’de mutlu olduğunu ve Beşiktaş derbisine hazırlandığını açıkladı. Ayrıca yıldız oyuncu, ailesiyle İstanbul hayatından ve takımına katkısından da samimi açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe’nin yıldız Anderson Talisca, takımının çalışma temposu ve hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Gaziantep maçıyla sahalara geri döndüğünü belirten Brezilyalı oyuncu, fiziksel olarak tamamen hazır olmasa da antrenmanlarını sürdürdüğünü söyledi:

“Gaziantep maçıyla sahalara geri döndüm. Yüzde yüz bir şekilde sahada değildim ama bu süre esnasında da çalışmalarımı sürdürüyorum. Fiziksel çalışmalarıma devam ediyorum. Çok önemli olan Beşiktaş maçına hazır olabilmek için takım arkadaşlarım gibi çalışmalarıma devam ediyorum.”

Taliscadan Beşiktaş derbisi için net mesaj

"ÇOK BÜYÜK BİR KULÜPTEYİM"

Fenerbahçe’de mutlu olduğunu ifade eden tecrübeli oyuncu, kulüpteki adaptasyon sürecine ve performans hedeflerine değindi:

“Fenerbahçe’de mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Çok büyük bir kulüpte olduğumun farkındayım. Burada iyi bir adaptasyon süreci geçirdim ve Fenerbahçe’de neredeyse iki sene olacak. Kontratım da uzadı. Bireysel ve takım olarak iyi performans göstermeye gayret ediyoruz. Kariyerimin en iyi sezonu olacak. Görünen o ki bunu yapabilirim. Tabii ki bunu birlikte göstereceğimiz performansla göstermek isterim.”

"HOCAMIZLA İYİ BİR İLİŞKİMİZ VAR"

Anderson Talisca, daha iyi performans göstermeye kararlı olduğunu da sözlerine ekledi:

“Çok daha iyi performans göstermek ve hocamın güvenini boşa çıkarmamak adına elimden geleni yapmaya devam edeceğim.”

“Hocamızla iyi bir ilişkimiz var. İkimizin de birbirine çok büyük saygısı var. Performansımda onun da katkısı var.”

Takıma olan katkısının önemine de değinen oyuncu, farklı pozisyonlarda görev alabileceğini vurguladı:

“Takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu performans aslında kolektif bir performans. Benim pozisyonum 10 numara ama geçmişte de 9 numarada oynadım, farklı pozisyonlarda oynadım. Kariyerimde sadece 10 numara değil, farklı pozisyonlarda da oynadım. Benim pozisyonum ne olursa olsun amacım takıma yardımcı olmak.”

"BEŞİKTAŞ MAÇI ÇOK ÖNEMLİ"

Talisca, gelecek hafta eski takımı Beşiktaş ile oynanacak derbi ve taraftar desteği hakkında ise şunları söyledi:

“Beşiktaş maçı çok önemli bir maç bizim için. Taraftarımızın bizi muazzam bir şekilde destekleyeceğine inanıyoruz. Hedefimiz için maçları kazanmamız gerekiyor. Maalesef kaybetmememiz gereken puanları kaybettik ama en iyi şekilde devam etmemiz gerekiyor. Oynayacağımız maçlar zor ama bizler de en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Milli arada daha iyi çalışıyoruz daha güçlü dönebilmek adına. Sahada en iyisini yapmak istiyoruz. Taraftarımızdan destek istiyoruz. Oynayacağımız maçları kazanmamız gerekiyor. Hem kupada hem de ligde aynı mentalite ve aynı çalışma arzusu ile devam etmemiz gerekiyor ki hedeflerimize ulaşabilelim.”

"AİLEMLE TÜRKİYE VE İSTANBUL'U ÇOK SEVİYORUZ"

Ailesi ve İstanbul hayatı hakkında da samimi açıklamalarda bulundu:

“Ailemle birlikte İstanbul’da olduğumuz için mutluyuz. Bu şehri ve Türkiye’yi seviyoruz. Daha çok evde vakit geçirmeyi seviyorum. Şunu söylemeliyim; İstanbul harika bir şehir, Türkiye harika bir ülke.”

"STADYUMA GELİN VE BİZE DESTEK OLUN"

Anderson Talisca, son olarak taraftarlara da mesaj gönderdi:

“Taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum; bizlere sonuna kadar inansınlar. Çok önemli maçlar kazandık birlikte. Maalesef kazanmamız gereken bazı maçları kazanamadık. Her maçı kazanmak istiyoruz. Sezon uzun ve sadece bir maç yok oynayacağımız. Güçlü bir kadromuz var. Sonuna kadar bizlere inansınlar. Stadyuma gelerek bize destek olsunlar. Onların desteği ile hedefimize ulaşabiliriz. Çok daha iyi bir durumda olacağız. Bu ara bize katkı sağlayacak. Milli aradan sonra çok daha iyi olacağımızdan şüpheleri olmasın.”

