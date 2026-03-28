Sarı lacivertlilerde Başkan Sadettin Saran da sil baştan takım kurma hazırlığında. Fenerbahçe’de başkan değişti, ancak her sezon başı takım değiştirme sevdası devam edecek görünüyor.

MEHMET EMİN ULUÇ - Fenerbahçe’de başkan değişti, ancak her sezon başı takım değiştirme sevdası devam edecek görünüyor. Muhalefetin seçim çağrılarına rağmen koltuğu bırakmayı düşünmeyen Sadettin Saran da selefi Ali Koç gibi yeni sezona yeni kadroyla girmek için kolları sıvamış durumda. Devre arasında santrforu ıskalayan Saran yaz dönemi için en az iki flaş golcü için temaslara şimdiden başlamışken, sarı lacivertliler savunma başta olmak üzere neredeyse her mevkiye transfer için çalışma yapıyor.

EN AZ 7 TRANSFER

Avrupa basını F.Bahçe’nin adını her gün yeni bir yıldızla anarken, iddialar takımdan ayrılacak isimler konusunda soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Fichajes’in sağ stoper Jose Maria Gimenez iddiası, Skriniar’ın geleceğini sorgulatırken, Almanların Brandt manşetleri de Asensio’nun veda ihtimalini güçlendiriyor. İki golcü dışında, sağ bek, sol bek, stoper, on numara ve kanat arayışında olan sarı lacivertlilerde Oosterwolde ve İsmail’in Avrupa sevdası da yeni sezona yeni takım ihtimalini artırıyor.

BURUK SEVİNÇ

Sakatlığına rağmen kariyerini riske ederek millî takıma giden Milan Skriniar, Kosova karşısında hüznü yaşadı. Kadroda yoktu ama elenmeye üzüldü. Fenerbahçe ise sakatlığı olan kaptanın riske edilmemesine sevindi. Skriniar’ın Beşiktaş derbisinde sahada olması bekleniyor.

