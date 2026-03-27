LaLiga'nın köklü ekiplerinden Sevilla'yı satın almaya hazırlanan Sergio Ramos'un, transferde en büyük hedefinin Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio olduğu iddia edildi.

EN BÜYÜK HEDEFİ ASENSIO

İspanya basınından OrgulloBiri'de yer alan habere göre; Sergio Ramos, Sevilla'yı satın alması halinde ilk büyük transferini Marco Asensio'yu takıma katarak gerçekleştirmek istiyor. Haberde, Ramos'un Fenerbahçe'nin başarılı yıldızı Asensio'yu Sevila'ya katarak üzerine takım kurmak istediği iddia edildi.

Marco Asensio

HERHANGİ BİR ANLAŞMA YOK

Haberde, Ramos ile Asensio arasında şu an için herhangi bir anlaşma bulunmadığı ve taraflar arasında ileri düzeyde görüşmelerin yapılmadığı da belirtildi. Öte yandan, Sergio Ramos ile Marco Asensio, 2015-2021 yılları arasında Real Madrid'de birlikte forma giymişti.

Sergio Ramos - Marco Asensio

FENERBAHÇE'DE KARİYER SEZONU

Fenerbahçe'de kariyer sezonunu yaşayan Marco Asensio, tüm kulvarlarda çıktığı 36 maçta 13 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

Sezon başında Paris Saint-Germain'den transfer dilen Asensio, sergilediği performansla herkesi kendisine hayran bırakırken İspanyol kulüplerinin de radarına girdi.

"ASENSIO SATILIK DEĞİL"

İspanya'dan Atletico Madrid, Villarreal, Real Sociedad, Mallorca, Real Betis, Sevilla ve Celta Vigo ile anılan Asensio için sarı lacivertli yönetim, "satılık değil" diyerek kapıları kapattı.

