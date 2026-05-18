AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu, bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Aydın Çavuşoğlu 13 gün önce silahla yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Antalya'da 13 gün önce yaşanan silahlı yaralama olayı sonucu ağır yaralanan Aydın Çavuşoğlu, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ İş insanı Aydın Çavuşoğlu hayatını kaybetti

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Çavuşoğlu için bugün Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Türkler Merkez Mezarlığı'nda öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Aydın Çavuşoğlu'nun naaşı dualar eşliğinde toprağa verildi.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun acı günü! Kardeşi son yolculuğuna uğurlandı

BİRÇOK SİYASİ İSİM DE KATILDI

Cenaze törenine, Çavuşoğlu ailesinin yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, eski Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Beykoz Kaymakamı ve Alanya önceki Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Antalya İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun acı günü! Kardeşi son yolculuğuna uğurlandı

Mevlüt Çavuşoğlu'nun acı günü! Kardeşi son yolculuğuna uğurlandı

Haberle İlgili Daha Fazlası