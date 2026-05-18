Mevlüt Çavuşoğlu'nun acı günü! Kardeşi son yolculuğuna uğurlandı
AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu, bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Aydın Çavuşoğlu 13 gün önce silahla yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Antalya'da 13 gün önce yaşanan silahlı yaralama olayı sonucu ağır yaralanan Aydın Çavuşoğlu, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.
Çavuşoğlu için bugün Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Türkler Merkez Mezarlığı'nda öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Aydın Çavuşoğlu'nun naaşı dualar eşliğinde toprağa verildi.
Cenaze törenine, Çavuşoğlu ailesinin yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, eski Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Beykoz Kaymakamı ve Alanya önceki Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Antalya İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.