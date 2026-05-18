Galatasaray’da üst üste gelen şampiyonlukların başrol isimlerinden Mauro Icardi’nin geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldızın yaptığı son paylaşım ise ayrılık iddialarını güçlendirirken gözler ''Icardi gidiyor mu?'' sorusunun cevabına çevrildi.

Taraftarlara yönelik duygusal ifadeler kullanan deneyimli futbolcu, sosyal medyada gündem olurken “Icardi gidiyor mu?” sorusu yeniden tartışılmaya başlandı. 33 yaşındaki golcü oyuncunun açıklamalarında kullandığı ifadeler, birçok taraftar tarafından veda mesajı olarak yorumlandı. Galatasaray cephesinden yeni sözleşme konusunda net bir açıklama gelmezken, kulüp yönetiminin yıldız futbolcuyla görüşme yapacağı öğrenildi.



Icardi gidiyor mu? Mauro Icardiden açıklama!

ICARDI GİDİYOR MU?

Galatasaray'da sezonun tamamlanmasının ardından Mauro Icardi'nin geleceği yeniden gündemin en çok konuşulan konularından biri oldu. Sarı-kırmızılı ekiple sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldızın yaptığı duygusal paylaşım, ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Tecrübeli golcü, paylaşımında Galatasaray’da geçirdiği yılların hayatındaki en özel dönemlerden biri olduğunu ifade etti. İstanbul’da kendisini evinde hissettiğini söyleyen Icardi, taraftar sevgisinin unutulmaz olduğunu belirtti.

Şampiyonluklar ve yaşadığı anıların kendisi için çok değerli olduğunu vurgulayan yıldız oyuncunun açıklamaları, ayrılık ihtimalini gündeme taşıdı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Icardi ile yeni sözleşme için görüşeceklerini açıklasa da yıldız oyuncu Instagram hesabından sarı kırmızılılara teşekkür etti.

"Dört yıl önce buraya geldiğimde, hayatın beni yaşayacağım en güzel hikâyelerden birine götürdüğünü bilmiyordum. Bugün anlıyorum ki mesele sadece futbol değildi. Hiçbir zaman sadece futbol olmadı. Çünkü statların gürültüsü, İstanbul’un ışıkları, tribünlerden yükselen şarkılar ve milyonlarca insanın sevgisi arasında… Farkında olmadan evimden çok uzakta bir yuva buldum. Dört yıl geçti. Dört şampiyonluk. Binlerce sarılma. Milyonlarca anı. Ama en değerli olan kupalar değildi. Bir ülkenin bana kalbini açtığını ve en derinime kadar işlediğini hissetmekti. Çünkü bazı yerler insanın içinde sonsuza kadar yaşamaya devam eder. Türkiye benim için tam olarak bu olacak. Silinmesi imkânsız bir hatıra. Zamanın asla dokunamayacağı bir aşk. Çünkü öyle geceler vardı ki dünya doksan dakikalığına durmuş gibi hissediliyordu. Ve o anlarda, tüm stat şarkılar söylerken, yaşadığım şeyin futboldan çok daha büyük olduğunu anlıyordum. Çocukların gözlerinde mutluluğu gördüm. Bana yıllardır tanıyormuş gibi sarılan insanların gözyaşlarını gördüm. Ve öylesine büyük bir sevgi hissettim ki… Bazı şeyleri kelimeler bile anlatmaya yetmez. Teşekkürler Galatasaray. Beni bu hikâyenin bir parçası yaptığın için teşekkürler. Bana sevildiğimi, saygı duyulduğumu ve unutulmaz olduğumu hissettirdiğin için teşekkürler. Belki bir gün ışıklar söner, maçlar biter ve zaman geçer. Ama bazı aşklar vedayı bilmez. Ve yıllar sonra geriye dönüp baktığımda, kalbim dolu dolu gülümseyeceğim. Çünkü bir zamanlar, harika bir ülkede, gerçekten mutlu olduğum bir hayat yaşadım."

Icardi’nin geleceğiyle ilgili henüz resmi bir karar açıklanmazken Avrupa’dan bazı kulüplerin deneyimli forvetle ilgilendiği iddiaları da spor kamuoyunda konuşulmaya devam ediyor.

ICARDI KALACAK MI?

Galatasaray yönetimi, Mauro Icardi ile yeni sözleşme konusunda görüşme yapmaya hazırlanıyor. Başkan Dursun Özbek de yaptığı açıklamada Arjantinli futbolcunun kulüp için çok önemli bir isim olduğunu belirterek görüşmelerin süreceğini ifade etti.

Sarı-kırmızılı yönetimin, taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız oyuncuyu takımda tutmak istediği öğrenildi. Galatasaray’ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olması nedeniyle Icardi’nin takımda kalmasının büyük önem taşıdığı değerlendiriliyor.

