Tahran yönetimi, küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nı tek taraflı yönetmek, kontrol etmek ve geçişleri ücretlendirmek amacıyla "Basra Körfezi Boğazı Otoritesi" (PGSA) adında yeni bir kurum kurulduğunu duyurdu.

28 Şubat’ta patlak veren askeri çatışmaların ardından Hürmüz Boğazı’nı fiilen kapatan ve küresel piyasalarda petrol fiyatlarının yüzde 65’e kadar fırlamasına neden olan İran, 8 Nisan’da sağlanan kırılgan ateşkes sürecine rağmen geri adım atmadı.

İran devlet televizyonu Press TV, 5 Mayıs’ta boğazdan geçmek isteyen gemilerin "info@PGSA.ir" adresinden bir e-posta alarak, Hürmüz Boğazı geçiş kuralları hakkında bilgilendirilecekleri ve gemilerin bu çerçeveye göre geçiş izni alabileceklerini kaydetmişti.

SOSYAL MEDYA HESABI AÇILDI

ABD merkezli X sosyal medya platformunda, oluşturulan kurumla ilgili “Hürmüz Boğazı Su Yolu Yönetimi” (Persian Gulf Strait Authority- PGSA) ismini taşıyan resmi hesap açıldı.

Yeni kurulan PGSA, boğazı kullanacak ticari gemilere doğrudan müdahale etmeye başladı.

Gemiler ancak bu çerçeveye göre onay alarak su yolunu kullanabilecek.

Savaşın başlangıcından bu yana deniz trafiğinin bir daha asla "savaş öncesi statüsüne dönmeyeceğini" ilan eden Tahran, geçen ay su yolundaki geçiş ücretlerinden ilk resmi gelirini elde ettiğini de açıklamıştı.

ABLUKA SAVAŞI

Pakistan arabuluculuğundaki görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan’da İran limanlarına yönelik kapsamlı bir "deniz ablukası" başlatmıştı.

Süreç içerisinde gerilim hat safhaya ulaştı.

Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait ticari gemiler ABD güçleri tarafından hedef alınarak ele geçirildi.

Tahran yönetimi, ABD ablukasına karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail bağlantılı olmak üzere ticari gemilere müdahale ederek el koydu.

