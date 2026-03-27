Fenerbahçe'de 4 oyuncu yolcu: Bonservisleri belli oldu
Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlaması dahilinde 4 futbolcunun gözden çıkardığı belirtildi. Sadettin Saran başkanlığındaki yönetimin, söz konusu isimlerin bonservislerini bile belirlediği konuşuluyor.
- Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu; Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Fred ve Edson Alvarez ile yolları ayırmayı düşünüyor.
- Oosterwolde için 25 milyon euro beklendiği belirtiliyor.
- Brown için 10 milyon euro bonservis belirlendi.
- Fred için beklenti 5-6 milyon euro.
- Alvarez'in satın alma opsiyonu kullanılmayacak.
Yeni sezon öncesi önemli transferler yapması beklenen Fenerbahçe'de gözler bir yandan da takımdan ayrılacak isimlere çevrilmiş durumda. Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulunun, vedalaşma kararı aldığı isimler basına yansıdı.
4 AYRILIK KAPIDA
Sabah Gazetesinde yer alan habere göre; kadro çalışmalarına başlayan Saran ve ekibi, 4 isimle yolları ayırıp, bu bölgelere dikkat çeken transferler yapmayı planlıyor. Sezon sonunda teşekkür edilecek isimlerin Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Fred ve Edson Alvarez olduğu aktarıldı.
6'YA GELDİ, 25'E GİDEBİLİR
Fenerbahçe'nin, 6 milyon euroya transfer ettiği Oosterwolde'den 25 milyon euro beklediği ifade edildi. 8 milyon euroya transfer edilen Archie Brown için belirlenen bonservis ise 10 milyon euro oldu. Adı Brezilya kulüpleriyle anılan Fred'de beklenti 5-6 milyon euro civarında.
Sezon başında West Ham United'dan kiralanan Edson Alvarez'de ise satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı belirtildi.