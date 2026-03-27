Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlaması dahilinde 4 futbolcunun gözden çıkardığı belirtildi. Sadettin Saran başkanlığındaki yönetimin, söz konusu isimlerin bonservislerini bile belirlediği konuşuluyor.

Yeni sezon öncesi önemli transferler yapması beklenen Fenerbahçe'de gözler bir yandan da takımdan ayrılacak isimlere çevrilmiş durumda. Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulunun, vedalaşma kararı aldığı isimler basına yansıdı.

4 AYRILIK KAPIDA

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre; kadro çalışmalarına başlayan Saran ve ekibi, 4 isimle yolları ayırıp, bu bölgelere dikkat çeken transferler yapmayı planlıyor. Sezon sonunda teşekkür edilecek isimlerin Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Fred ve Edson Alvarez olduğu aktarıldı.

Jayden Oosterwolde

6'YA GELDİ, 25'E GİDEBİLİR

Fenerbahçe'nin, 6 milyon euroya transfer ettiği Oosterwolde'den 25 milyon euro beklediği ifade edildi. 8 milyon euroya transfer edilen Archie Brown için belirlenen bonservis ise 10 milyon euro oldu. Adı Brezilya kulüpleriyle anılan Fred'de beklenti 5-6 milyon euro civarında.

Archie Brown

Sezon başında West Ham United'dan kiralanan Edson Alvarez'de ise satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı belirtildi.

