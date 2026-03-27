Tedesco'nun Şampiyonlar Ligi hayali: Yönetime mesaj yolladı
Geleceği tartışılan İtalyan hocanın planları çok farklı. F.Bahçe’den ayrılmak gibi bir düşüncesi olmadığını belirten Domenico Tedesco, “Bu takımla Şampiyonlar Ligi’nde olmak istiyorum” derken yönetime de mesaj yolladı.
MEHMET EMİN ULUÇ - Şampiyonluk yarışında yara alınca Fenerbahçe’de geleceği tartışma konusu olan Domenico Tedesco’nun ajandasında ayrılığa dair bir emare yok. Aksine, başta İtalya olmak üzere Avrupa’dan çok sayıda takım tarafından yakın markaj altında tutulan Tedesco, geleceğini Fenerbahçe ile planlıyor. 1907 Fenerbahçeliler Derneği’nin düzenlediği etkinlikte konuşan İtalyan teknik adam, kariyerine Fenerbahçe’de devam etmek istediğini söylerken, hayalinin sarı lacivertlilerle Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermek olduğunu vurguladı.
DERBİYLE DEĞİŞECEĞİZ
Devre arasında yaşanan forvet kriziyle ilgili sürece açıklık getiren Domenico Tedesco, ayrılmak isteyen En Nesyri’yi tutamadıklarını, Duran’ın vedasıyla da hamle şanslarının kalmadığını itiraf ederken yönetime mesaj yolladı. Tedesco, bu süreçle ilgili yönetimi suçlamadığını belirtirken, Fenerbahçe ile sezon öncesi kampını ve transfer dönemini yaşamak istediğini ifade etti. Karagümrük yenilgisini çok sayıdaki sakatlığın takım üzerindeki olumsuz etkisine bağlayan İtalyan, milli ara sonrası çok daha iyi bir Fenerbahçe izletme vaadinde bulundu.
TALİSCA GÜVENCESİ
Takımın ana forvetinin Talisca olduğunu vurgulayan Domenico Tedesco, Beşiktaş maçında başrolün potansiyelli bir golcü olarak gördüğü Cherif değil sambacı olacağını söyledi.